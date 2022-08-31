Скандалы: Понт на прокат

Как устроен рынок аренды люксовых автомобилей

Накануне силовики задержали «богатых и успешных» участников московского ралли на элитных автомобилях, несогласованного с властями. Некоторые участники взяли автомобили в аренду. Это одна из нескольких причин, по которой люди берут машину на прокат, говорят опрошенные «Компанией» представители сервисов аренды. Вместе с ними разобрались, как устроена индустрия проката люксовых автомобилей и кто будет платить, если взятая в аренду машина окажется на штрафстоянке.

Заезд на элитных автомобилях был запланирован на утро 28 августа. Владельцы дорогих машин собирались преодолеть 150 км. Мероприятие «богатых и успешных» было засекречено, как и его локации, чтобы «непонятные люди» не фотографировались рядом с машинами. Стоимость участия в мероприятии — от 40 до 300 тыс. рублей, цель — «впервые объединить всех владельцев элитных машин».

Они все же объединились, но в автозаке. В МВД заявили, что автопробег не согласован, а этого требует любой массовый заезд. Всех задержанных отвезли в отделение, их автомобили — на штрафстоянку. Среди участников оказались таксист, многодетный отец, криптоинвесторы, бизнесмены и безработные, пишет РИА «Новости» со ссылкой на показания задержанных. Все они купили билет на мероприятие за 60-80 тысяч рублей. Некоторые участники взяли машины в аренду.

Гендиректор сети «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев выделяет несколько основных причин для аренды элитных автомобилей:

туризм;

командировки и проведение деловых встреч;

свадебные мероприятия;

съемки рекламы и блогерский контент;

попытки впечатлить партнера или партнершу.

Также люксовую машину в прокат клиенты берут на время ремонта собственной, а также для дальних поездок, для руководителей и в качестве сопровождения делегаций, добавил представитель сервиса по прокату элитных автомобилей EliteCar.

Люксовые машины в аренду берут предприниматели от 30, чаще 35 лет и старше, а также небольшие предприниматели, иногда туристы и блогеры, отмечает Алексей Вайсберг, гендиректор сервиса для автоматизации арендного бизнеса RentRabbit. «Для одних это статус и желание произвести хорошее впечатление на своих партнеров, для других — это возможность показать красивый образ жизни, провести фотосессии, что зачастую присуще более молодой аудитории», — сказал он.

Люксовая экономия

Средняя стоимость суточной аренды люксового автомобиля в Москве незначительно превышает 101 тыс. рублей, подсчитала «Компания», основываясь на каталоге пяти крупных сервисов по прокату авто. Среди самых дорогих авто марки Lamborghini, McLaren, Rolls Royce, Ferrari и Porsche. К примеру, Lamborghini Aventador S обойдется в 200 тыс. рублей в сутки, Ferrari F8 Spider — 140 тыс. рублей, McLaren 720s — 120 тыс. рублей, а Porsche 911 — 55 тыс. рублей.

На стоимость влияет сезон (летом аренда люксовых и спортивных автомобилей традиционно дороже), город и срок аренды авто, уточняет Матвеев. По его словам, при заказе проката на срок более недели можно сэкономить вплоть до 40% от базовой стоимости суточной аренды.

Для аренды люксового автомобиля необходимо:

клиент должен быть старше 19 лет;

иметь водительский стаж в 1-3 года;

предоставить паспорт, права и страховой депозит (в среднем не превышает 25-30 тыс. рублей).

Как правило, страховка включена в стоимость аренды, но иногда за каско нужно платить отдельно, отмечает Матвеев. В большинстве случаев его стоимость может составлять от 10% до 100% стоимости аренды. Арендатор получает деньги назад после возврата автомобиля или спустя некоторое время после проверки на нарушения ПДД.

Часто люксовые автомобили не сдаются без профессионального водителя, поэтому клиенту нужно убедить прокатную компанию, что он в состоянии управлять такой машиной, отмечает Вайсберг. По его словам, чем выше доверие прокатной компании к клиенту, тем больше у него шансов сесть за руль самостоятельно.

Сервисы дают машины в прокат с ограничением пробега, например, 150-300 км в сутки или без такового, но в этом случае поездки разрешены в пределах оговоренной географии, предупреждает Матвеев. Перепробег оплачивается дополнительно в зависимости от класса автомобиля. Например, один из арендных сервисов указал, что перепробег от 30 минут до 2 часов будет стоить 7 тыс. рублей, от двух часов и более — полная стоимость аренды.

В страховку вписывается один водитель. При желании арендатора можно вписать второго и третьего, но в зависимости от автомобиля опция может оказаться платной (начиная с 3 тыс. рублей).

Штрафы за свой счет

В июле этого года житель Чувашии взял в аренду Kia Rio и продал ее за 700 тыс. рублей. Позже полиция задержала его за мошенничество. В 2016 году полиция задержала мужчину, бравшего напрокат премиальные автомобили по поддельным документам, а ноябре 2021-го — жителя Омска, продававшего арендованные автомобили.

По словам Матвеева, правила проката строго регламентируются договором аренды, поэтому арендатору сложно схитрить. «А вот сэкономить, отказавшись от дополнительных услуг, используя базовую страховку и арендуя автомобиль на более длительный срок, вполне можно», — сказал он.

Арендные сервисы предупреждают, что арендатор отвечает за все сопутствующие расходы во время использования автомобиля, включая парковки, платные дороги и штрафы за нарушение ПДД и парковки. Выкуп машины со штрафстоянки тоже ложится на плечи арендатора. Эвакуация автомобиля на штрафстоянку — «крайне редкая история», сообщили «Компании» в EliteCar. Там насчитали не более трех подобных инцидентов за год.

Алина Чупанова

Оригинал материала: “Компания”