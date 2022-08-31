 

МИД России пригрозил ставить копии снесённых памятников напротив посольств недружественных стран

31.08.2022, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Снос советских памятников в Прибалтике и другие русофобские действия недружественных стран непременно скажутся на состоянии двусторонних отношений, предупреждает МИД России.

Дипломаты объявили, что готовы дать асимметричный ответ: предложено устанавливать точные копии демонтированных памятников напротив дипломатических представительств стран, сносивших советские мемориалы. В случае, если была проявлена «особенно злостная недружественность», копии будут увеличены в размерах по сравнению с оригиналами.

– Первым мемориалом, который будет восстановлен по программе ассиметричного ответа, станет памятник освободителям Риги. Его планируется установить рядом с посольством Латвии в Москве на улице Чаплыгина, – отметили в МИД.

В случае, если такой шаг не возымеет эффекта, копии монументов оснастят агрессивной световой индикацией и громкоговорителями, которые будут доносить до вражеских дипломатов консолидированную позицию российского правительства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12.21 / Мнение: Фазы проверки вакцин, штраф за фото без маски и сокращение числа аптек

05.05.22 / Эксперты оценили снижение ставки по льготной ипотеке до 9%

21.04.21 / Елизавете II – 95 лет: самые невероятные слухи о королеве

19.12.20 / Российский суд лишил Софию Ротару звания народной артистки СССР

30.09.21 / Тенденции макияжа осени: как выбрать свой в соответствии с цветом вашей кожи (советы визажистов)

29.08.20 / В гостях у Джастина и Хейли Бибер: экскурсия по их новому особняку с десятью ванными комнатами

23.10.20 / В России будут штрафовать граждан, нарушающих православный пост

06.09.20 / Житель США сделал фото йети, подглядывающего в его окно

08.11.21 / Турнир шаманов в Подмосковье отменён из-за ареста половины участников

22.03.22 / Депутат Госдумы раскритиковал моду на бедность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика