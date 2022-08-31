МИД России пригрозил ставить копии снесённых памятников напротив посольств недружественных стран

Снос советских памятников в Прибалтике и другие русофобские действия недружественных стран непременно скажутся на состоянии двусторонних отношений, предупреждает МИД России.

Дипломаты объявили, что готовы дать асимметричный ответ: предложено устанавливать точные копии демонтированных памятников напротив дипломатических представительств стран, сносивших советские мемориалы. В случае, если была проявлена «особенно злостная недружественность», копии будут увеличены в размерах по сравнению с оригиналами.

– Первым мемориалом, который будет восстановлен по программе ассиметричного ответа, станет памятник освободителям Риги. Его планируется установить рядом с посольством Латвии в Москве на улице Чаплыгина, – отметили в МИД.

В случае, если такой шаг не возымеет эффекта, копии монументов оснастят агрессивной световой индикацией и громкоговорителями, которые будут доносить до вражеских дипломатов консолидированную позицию российского правительства.

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