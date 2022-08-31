 

Человек мира и редкий лидер – мировые политики вспоминают Горбачёва

31.08.2022, 13:00, Разное
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Вспоминая последнего президента СССР, политики разных стран мира говорили, что он «изменил ход истории» и «открыл дорогу для свободной Европы», пишет Le Monde. По их оценке, «мир потерял огромного мирового лидера, приверженца многостороннего подхода, неустанного защитника мира».


AP

Через несколько часов после сообщения о смерти Михаила Горбачёва по этому поводу стала поступать первая международная реакция, пишет Le Monde.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон направил свои соболезнования и назвал Горбачёва «человеком мира, чей выбор открыл россиянам дорогу к свободе». Также в своём сообщении в Twitter он отметил: «Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю».

Президент США Джо Байден назвал Горбачёва «редким лидером». По его словам, таким лидерам хватает «воображения, чтобы увидеть, что возможно другое будущее, и смелости, чтобы рискнуть всей своей карьерой, чтобы к нему прийти. В результате получается более безопасный мир и больше свободы для миллионов людей».

«История запомнит Михаила Горбачёва как гиганта, который повёл великую нацию к демократии», — отметил бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что это был «уважаемый и достойный доверия руководитель». По её словам, последний президент СССР сыграл важнейшую роль в том, чтобы положить конец холодной войне и разбить железный занавес. «Он открыл дорогу для свободной Европы. Это наследие мы не забудем», — написала она в Twitter.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил «глубокое сожаление» и назвал Горбачёва «уникальным государственным деятелем, который изменил ход истории». По словам Гутерреша, «он сделал больше кого бы то ни было, чтобы прийти к мирному окончанию холодной войны». Также он отметил, что «мир потерял огромного мирового лидера, приверженца многостороннего подхода, неустанного защитника мира».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, со своей стороны, заявил, что всегда восхищался «смелостью и последовательностью, которую он проявил, чтобы покончить с холодной войной». По словам британского политика, действия Горбачёва остаются примером для всех.

Со своей стороны, Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким Горбачёва. Как напоминает Le Monde, Путин называл распад Советского Союза «крупнейшей геополитической катастрофой».


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