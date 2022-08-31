Иван Краско раскрыл секрет счастья Пугачевой в браке с Галкиным

Иван Краско пояснил о своей радости возвращению в Россию Аллы Пугачевой. Актер раскрыл секрет счастья брака Примадонны с Максимом Галкиным.

В сентябре актеру театра, кино и телевидения Ивану Краско исполнится 92 года. Народный артист РФ очень тепло относится к Алле Пугачевой, которая недавно вернулась из-за границы. Несмотря на критику Примадонны со стороны некоторых блогеров, журналистов и коллег по артистическому цеху, Краско рад ее возвращению. Не сомневается он и в искренности чувств Максима Галкина и Аллы Борисовны. Ранее в СМИ и интернете то и дело появлялись высказывания различных публичных людей, которые не верят в любовь в браке одной из самых знаменитых пар России.

Краско, у которого тоже была разница в возрасте с супругой, верит искренности отношений певицы и шоумена. Напомним, три года назад Иван Иванович развелся с Натальей Шевель, которая была моложе звезды на 60 лет. Предыдущие жены Краско также были моложе своего избранника. Алла Пугачева старше Максима Галкина на 27 лет, однако она неоднократно заверяла, что по-настоящему счастлива с молодым супругом.

Секрет семейного счастья Пугачевой и Галкина, уверен Краско, кроется в умственных способностях юмориста. Он талантлив и всесторонне развит, именно поэтому вместе пара остается уже столько лет. Напомним, официально брак был зарегистрирован в 2011 году, однако звезды и до этого прожили вместе почти десять лет. В их союзе гармонично сочетаются певческие таланты Аллы Борисовны и артистические способности, умение спонтанно шутить на любую тему, не опуская планку своего юмора Галкина.

За границу Алла Пугачева с супругом и детьми выехала в начале марта, сразу после осложнения геополитической ситуации в мире. После проживания в Израиле, пара перебралась в менее жаркую Латвию, где у Галкина прошло несколько концертов в рамках европейского тура. Сейчас комик гастролирует в Австралии, при этом, например Иван Краско перестал смотреть передачу «Сегодня вечером» с другим ведущим. Однако возвращаться в Россию юморист пока не планирует, поэтому такая ситуация сохранится и далее.