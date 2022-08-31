 

Меркель заявила, что Горбачев коренным образом изменил ее жизнь

31.08.2022, 12:51, Новости дня
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала Михаила Горбачева «выдающимся мировым политиком», говорится в ее заявлении в связи со смертью первого и единственного президента СССР.

«Горбачев писал мировую историю. Он на своем примере показал, как отдельный государственный деятель может изменить мир к лучшему», – передает ТАСС ее слова.

Меркель отметила, что узнала о смерти Горбачева с «большой грустью». «Михаил Горбачев коренным образом изменил и мою жизнь. Я этого никогда не забуду», – подчеркнула экс-канцлер.

Также экс-канцлер Германии заявила, что без мужества первого президента СССР и инициированных им преобразований «была бы невозможна и мирная революция в ГДР». 

«Я до сегодняшнего дня чувствую страх, который ощущала вместе со многими жителями ГДР в 1989 году в ожидании, будут ли снова, как и в 1953 году, разъезжать по улицам танки, когда мы кричали «Мы народ» и позже – «Мы один народ». Однако в этот раз в отличие от 1953 года танки не разъезжали и не звучали выстрелы», – отметила она.

По словам Меркель, Горбачев не стал препятствовать стремлению жителей ГДР к свободе. «Более того, он позволил объединенной Германии стать членом НАТО», – резюмировала она.

Как сообщило в среду агентство DPA, Меркель не сможет посетить похороны Горбачева из-за того, что повредила колено.

Уточняется, что о такой поездке «в настоящий момент нельзя говорить, поскольку еще нет информации о деталях» организации похорон Горбачева. «Участие [Меркель] в сентябре так или иначе невозможно, поскольку она в конце своего отпуска повредила колено», – отметила представитель экс-канцлера.

По словам Меркель, процесс заживления повреждения идет хорошо, но «поездки такого рода пока не рекомендуются».

Напомним, экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Перед смертью экс-президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев похудел на 30 или 40 килограммов, последние два года он постоянно находился в ЦКБ.

Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с глубокими соболезнования родным и близким Горбачева, отметив его огромное влияние на ход мировой истории.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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