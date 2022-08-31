Глянцевый каштан – главный цвет осени 2022: как подобрать свой оттенок модного окрашивания

Осенью 2022 года глянцевый каштан станет одним из модных цветов для окрашивания волос. Он придаст темной шевелюре больше красоты и яркости. Это холодный тон, который оживляет прическу и придает ей элегантный вид. В статье мы расскажем, как подобрать свой оттенок глянцевого каштана для окрашивания.

Кому идет этот цвет

Глянцевый каштан идеально подходит для черных и темно-каштановых волос. Его серебристые и шоколадные оттенки сочетаются с любым цветом лица. Особенно он подходит женщинам со светлой кожей.

Подходит ли глянцевый каштан блондинкам

Глянцевый каштан был разработан специально для брюнеток. Блондинки тоже могут позволить себе этот цвет, но при некоторых условиях.

Если у вас светлые волосы, то окрашивание в цвет “глянцевый каштан” нужно доверять только опытному парикмахеру. Не делайте его самостоятельно. Иначе контраст между окрашенными прядям и вашим естественным тоном шевелюры будет слишком бросаться в глаза.

Также впоследствии на светлых волосах могут появиться рыжие блики, которые потребуют дополнительного колорирования.

Преимущества цвета

Этот цвет имеет немало преимуществ для темноволосых женщин. Они могут позволить себе сделать такое окрашивание даже в домашних условиях. Отрастание корней на темной шевелюре не будет заметно.

Если вы не любите полное окрашивание волос, то попробуйте сделать мелирование или создать блики с помощью разных техник. Такой вариант выглядит очень эффектно. Он подойдет даже обладательницам светлых волос.

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С какими цветами сочетается

Чтобы этот цвет выглядел стильно на ваших волосах, его нужно удачно комбинировать с одеждой. Глянцевый каштан хорошо сочетается с бежевыми, зелеными, темно-красными и синими тонами.

Если вы хотите создать образ в стиле ретро, то выбирайте одежду желтого или оранжевого цвета.

Как ухаживать за окрашенными прядями

Цвет “глянцевый каштан” довольно чувствителен к неблагоприятным факторам, таким как загрязнения из окружающей среды, ультрафиолетовые лучи и морская соль. Они могут плохо повлиять на интенсивность оттенка.

Чтобы избежать потери цвета, используйте шампуни и бальзамы с увлажняющими ингредиентами. Эти средства должны быть предназначены специально для окрашенных волос. Увлажнение поможет вам сохранить оттенок прядей.

Каждую неделю наносите на шевелюру маску с кокосовым маслом. Она поможет вам еще сильнее увлажнить волосы и сохранить их цвет.

Заключение

Цвет “глянцевый каштан” подчеркивает красоту темных волос. Если у вас светлые пряди, то его следует использовать с осторожностью. В этом случае следует либо доверять эту процедуру очень квалифицированному мастеру, либо ограничиться созданием бликов.