 

Москвичам показали бюллетени для выборов мундепов 9-11 сентября

31.08.2022, 12:25, Разное
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Ознакомиться с бюллетенем можно по ссылке. Он похож на те, которые избиратели получат на участках или при голосовании онлайн.

“Он позволит избирателям заранее ознакомиться с расположением кандидатов от разных субъектов выдвижения, а также позволит кандидатам скорректировать их усилия в агитации исходя из реального положения дел на округе”, – рассказал Асафов.

Эксперт отметил, что для повышения электоральной грамотности избирателей в каждом проекте бюллетеня есть дополнительное сообщение о количестве отметок.

Число “галочек” не должно превышать количество замещаемых мандатов. В противном случае бюллетень признают недействительным.

Политолог считает, что это позволит москвичам тщательнее подготовиться к голосованию и выбрать кандидатов заранее. Это снизит число ошибок в ходе голосования, пояснил Асафов.

“Изучайте бюллетени, более подробно знакомьтесь с кандидатами, их биографиями, программами и предложениями и избегайте ошибок! Переголосовать – невозможно”, – заключил эксперт.

Москвичи будут выбирать муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Проголосуют жители всех районов города, кроме Щукина и Троицкого и Новомосковского округов.

Вместе с традиционным форматом состоится дистанционное голосование. 26 августа в столице прошло тестирование системы электронного голосования. Москвичи ответили на вопрос “Какие улучшения помогут сделать Ваш район более комфортным?”.

За ходом тестового голосования следили разработчики. Они проверили корректность работы всех компонентов системы и убедились, что интерфейс и все этапы голосования удобны и понятны пользователям и членам избирательных комиссий.


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