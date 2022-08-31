Мнение: Северный поток

Остановлен в очередной раз Северный поток. На ремонт последнего перекачивающего агрегата. Остановка должна продлиться до 3 сентября.

Цены на газ в Европе опять выросли на новости, хотя логично было бы ждать роста цен, если 3 сентября Поток не заработает по любой причине. Но психологическая ситуация на рынке сейчас такова, что абсолютно любая новость влияет на абсолютно всё.

Какие-либо прогнозы в такой ситуации делать совершенно бессмысленно, так как перестали работать любые рациональные модели поведения участников рынка.

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