Мнение: Северный поток
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Остановлен в очередной раз Северный поток. На ремонт последнего перекачивающего агрегата. Остановка должна продлиться до 3 сентября.
Цены на газ в Европе опять выросли на новости, хотя логично было бы ждать роста цен, если 3 сентября Поток не заработает по любой причине. Но психологическая ситуация на рынке сейчас такова, что абсолютно любая новость влияет на абсолютно всё.
Какие-либо прогнозы в такой ситуации делать совершенно бессмысленно, так как перестали работать любые рациональные модели поведения участников рынка.
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Источник: Эль Мюрид
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