Пропаганда: Учителей заставят прививать детям патриотизм через звуки природы, русские пейзажи и советские песни

Журналисты изучили новые методички для российских учителей, которых с нового учебного года обяжут вести специальные занятия «Разговоры о важном».

На них детям будут рассказывать о патриотизме и традиционных ценностях. Прививать любовь к родине чиновники собрались в том числе с помощью звуков русской природы и изображений русских пейзажей.

Такие уроки появятся в каждой школе с 5 сентября. Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков говорил, что на классных часах дети должны будут узнавать о «ценностях российского общества». Это вещь не абстрактная, а закрепленная в стратегии национальной безопасности.

По задумке методистов, для 1–2 классов любовь к родине должна начинаться с любви к природе. Детям будут показывать фотографии пейзажей, включать звуки русской природы и патриотические песни — например, советскую «С чего начинается Родина». Это все якобы поможет семилеткам осознать «свою гражданскую идентичность».

Дальше градус патриотизма увеличат: в 3–4 классах ребенку планируют объяснить, что любовь к родине еще означает «решимость встать на ее защиту в опасное время». В 5–7 классах учителей заставят рассказывать о «специальной военной операции», об «издевательствах над жителями Донбасса со стороны киевского режима» и базах НАТО. Все это должно подвести детей к выводу, что в «ДНР» и «ЛНР» живут русские люди, «поэтому важно их возвращение в Россию». А российские военные — «герои».

В 8–11 классах детям скажут, что просто декларировать любовь к родине нельзя, а «по-настоящему патриотически настроенные люди готовы защищать ее с оружием в руках».

Сами учителя говорят, что эти методички «вызывают отторжение на физическом уровне». «Я считаю, что эти „Разговоры о важном“ введены только для того, чтобы сформировать у детей позитивное отношение к действиям властей и к российской армии в целом. А все остальные темы <...> — забота о ближнем, наука, день пожилых людей — я считаю прикрытием ради одной большой цели».

При этом, на подобные «интерактивные материалы» Минпросвещения уже потратило 22 млн рублей.

Также ученики в школах теперь начинают учебную неделю с поднятия флага и исполнения гимна РФ, а использование мобильных телефонов категорически запрещено.

Отметим, в июле The New York Times писала, что к созданию «Разговоров о важном» привлекли главу Чечни Рамзана Кадырова. Он стал гостем курса, так же как и патриарх Кирилл, который поддержал «специальную военную операцию» в Украине.