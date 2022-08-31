В связи с изменением направления ветра московские пожарные отозваны из Рязанской области

Столичные пожарные, отправленные на тушение лесных пожаров под Рязанью, возвращаются в Москву. Ветер переменился и теперь гонит дым пожаров в другую сторону.

Десятки караулов московских пожарных частей отправились в Рязанскую область полторы недели назад, когда столицу заволокло дымом от горящих лесов и торфяников. Вместе с пожарными туда отправилось всё руководство МЧС и даже председатель правительства Михаил Мишустин. Потушить пожар и даже локализовать его не удалось, однако проблема всё же решилась. Нетипичный для этой местности юго- восточный ветер сменился юго-западным и теперь дым движется не в Москву, а в Нижний Новгород.

– Уже два дня москвичи дышат свободно. Дым ушёл, смога не наблюдается, поэтому я отдал приказ пожарным возвращаться из России в места постоянной дислокации, – объявил Сергей Собянин. – Метеорологи юго-восточного ветра больше не ожидают, поэтому теперь пожары – это проблема Рязанской области.

На данный момент огнём пройдено 22 тысячи гектаров лесов. После перемены ветра наблюдатели отметили резкое снижение плотности присутствия генералов МЧС на пожаре – если раньше эта цифра была равна 1 генералу на каждые 16 гектаров горящего леса, то теперь речь идёт о 130 га.

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