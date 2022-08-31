 

Мнение: Почему немцы так хороши в производстве сложных вещей

31.08.2022, 11:30, Разное
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Житель Германии рассказывает, как немцы учат своих токарей (ссылка).

В первый же день ученику дают стальной шар размером с небольшой арбуз и напильник. Задача ученика — сделать куб с ребром в 15 сантиметров. Идеально обработанный куб — чтобы все углы по 90 градусов, чтобы все стороны и грани ровные.

Ученик встаёт за стол, закрепляет заготовку в тисках, достаёт напильник из чехла. Он учится думать. Одно неверное движение, и весь кубик приходится переделывать. Угол не точен? Исправить невозможно. Грани, плоскости, всё должно быть одинаковым, все размеры. А мастер положит на кубик линейку и посмотрит на свет — проходит ли. Если да, то плоскость неровная, переделывай! И по всем углам пройдёт с угловой линейкой. И каждую грань дотошно измерит. Разные? Начинай сначала, шурши напильником, пока не научишься.

Через три-пять месяцев ученик приносит мастеру идеальный куб. За это время ученик учится скромности и покорности, а главное — становится виртуозом напильника. Дальше ему дают сверло… В подобных тренировках проходят три с половиной года, и вот будущего токаря подвергают серьёзному экзамену, который он может ещё и не сдать.

У азиатов обучение выстроено иначе. Прочёл книжку, старший на пальцах объяснил азы, вставай за станок и гони план. Потому-то азиаты и не понимают, почему станки у них точно такие же, как у немцев, но немецкого качества близко нет.

Германия богатая, так как хорошо учит специалистов. Немецкие специалисты потом делают вещи, которые больше никто в мире делать не может, и получают за это хорошие деньги. Азиаты тем временем точат примитивные болты, цена которым копейка — тут конкуренция мощнейшая…

Лично я отношусь к этой истории несколько скептически: поисковики разводят руками на просьбу показать фото немецких юношей в синих фартуках и со стальными кубами в руках. А вот в начале девяностых, пожалуй, я бы охотно поверил рассказчику на слово — тогда про немецкие обычаи рассказывали много удивительного.

Источник: Место для дискуссий


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