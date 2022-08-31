«Купается в деньгах» — вопреки санкциям доходы России от продажи энергоносителей увеличились

Поставки российских энергоносителей на мировой рынок возросли практически до уровня начала 2022 года, при этом приносят стране больший доход, нежели прежде, передаёт The Wall Street Journal. По данным издания, продажа российских энергоносителей процветает благодаря поиску новых покупателей, новых платёжных средств, новых трейдеров и новых способов финансирования экспорта.



АР

Россия поставляет на мировой рынок почти столько же нефти, сколько и до начала спецоперации на Украине, при этом получая больший доход в связи с ростом цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, спрос на российские энергоносители со стороны ряда крупнейших экономик мира дал президенту РФ преимущество в энергетической битве, а также поставил под сомнение попытки Запада ослабить российскую экономику при помощи санкций.

На российском экспортном рынке, крупнейшем в мире по объёму продаж сырой нефти и очищенного топлива, наблюдается «бум». Новые торговые соглашения дали президенту РФ Владимиру Путину возможность использовать экспорт природного газа в качестве экономического оружия против союзников Украины в Европе. Несмотря на сокращение поставок российского газа в Европу, доходы от продажи нефти с лихвой покрывают потери.

«Россия купается в деньгах», — считает заместитель главного экономиста Института международных финансов в Вашингтоне Элина Рыбакова.По её словам, к июлю Москва заработала $97 миллиардов от продажи нефти и газа, из них около $74 млрд — от продажи нефти.

По данным Международного энергетического агентства, в июле страна ежедневно экспортировала 7,4 миллионов баррелей сырой нефти и таких продуктов, как дизельное топливо и бензин, что всего на 600 тыс. баррелей в день меньше, чем в начале этого года. Даже несмотря на снижение экспорта нефти, РФ в среднем ежемесячно зарабатывала в этом году $20 миллиардов по сравнению с $14,6 миллиардов в месяц в 2021 году. При этом данные компании Vortexa, занимающейся отслеживанием судов, свидетельствуют о том, что в августе поставки снова выросли.

Между тем, пишет WSJ, устойчивость российского рынка нефти вызвала неоднозначную реакцию в Вашингтоне, который пытается решить две противоречащие друг другу задачи: сдержать инфляцию за счёт увеличения мировых поставок нефти и сохранить экономическое давление на Москву. Цены на нефть, которые в первые недели спецоперации подскочили до $130 за баррель, в последние недели держатся на отметке около $100. Хотя они всё ещё выше, чем год назад, это привело к снижению цен на топливо в США и Европе.

Продажа российских энергоносителей процветает благодаря поиску новых покупателей, новых платёжных средств, новых трейдеров и новых способов финансирования экспорта. После того как США, страны Европейского союза и их тихоокеанские союзники сократили импорт российской нефти, большая её часть пошла в страны Азии, которые отказались занять чью-либо сторону в конфликте.

«Неожиданным» рынком сбыта стал Ближний Восток. Экспорт российского мазута теперь идёт в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты. Российская нефть либо сжигается на саудовских электростанциях, либо экспортируется из Фуджейры, порта ОАЭ, где её смешивали с иранской нефтью, чтобы скрыть её происхождение. Это нефть, которая до 24 февраля поставлялась на американские нефтеперерабатывающие заводы.

Китай, Турция и страны Ближнего Востока быстро активизировали свои закупки, открывая новые прибыльные торговые маршруты для российской нефти. При этом зачастую в этих странах перерабатывают российскую нефть и получают прибыль, экспортируя её на Запад в виде бензина и дизельного топлива.

Основной клиент РФ на данный момент — Индия. Если до российской спецоперации на Украине страна практически не импортировала российские энергоресурсы, то через несколько недель после её начала она стала получать из РФ почти по миллиону баррелей в день. По словам одного из руководителей государственной компании Indian Oil, в последнее время импорт сократился из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе, однако компания подписала контракт с «Роснефтью» на поставки до 2028 года.

В большинстве случаев российская нефть покупается и продаётся легально. США и ЕС разработали санкции в отношении финансовой системы, которые позволяют платежам за нефть поступать в страны, не попавшие под санкции, а также сдерживают дальнейший рост цен.

Многие западные организации, включая банки и торговые дома, пошли дальше, чем требовалось, и заявили, что сократят или прекратят любые операции, которые касаются российской нефти. Это заставило небольшие фирмы облегчить российский экспорт, когда такие компании, как Glencore и Gunvor, свернули работу с нефтью, добываемой российской нефтяной компанией «Роснефть». Эти небольшие фирмы перевели персонал в Дубай и Сингапур, чтобы обойти санкции ЕС на работу с «Роснефтью».

Кроме того, чтобы скрыть обходные пути в торговле нефтью, Москва прекратила ежемесячное обновление данных, что затрудняет оценку активности. Зачастую в документации российских портов больше не указывается, куда направляется нефть из страны и кто её отгружает. На данный момент посредники перебрасывают российскую нефть с одного судна на другое в море. Трейдеры говорят, что, вероятно, это делается для того, чтобы финансовые институты, помнящие о санкциях и ущербе для своей репутации, не отказались от финансирования и страхования поставок.

Впрочем, аналитики полагают, что в долгосрочной перспективе РФ будет трудно оставаться ведущим поставщиком нефти. Существуют физические ограничения на то, сколько российской нефти могут принять нефтеперерабатывающие предприятия Индии и Китая. Более того, по мере старения российского оборудования и потери доступа к западному программному обеспечению, санкции, запрещающие импорт технологий, негативно скажутся на будущих энергетических перспективах.

Как пишет WSJ, зима станет испытанием решимости как России, так и стран Запада. 5 декабря ЕС должен ввести эмбарго на поставки российской нефти. Если эти меры будут введены в действие, в чём некоторые трейдеры и аналитики сомневаются, это станет значительным усилением попыток Запада нанести ущерб российской экономике. Пока США и их союзники в основном избегали подобных ограничений, чтобы не допустить дальнейшего повышения цен на энергоносители.

Аналитик Citigroup Аркадий Геворкян считает, что РФ будет трудно найти новых покупателей для примерно 1,25 миллионов баррелей сырой нефти и топлива, которые в настоящее время ежедневно направляются в Европу. По мнению Ливии Галларати из Energy Aspects, уже к марту следующего года ежедневный объём добычи сырой нефти и конденсата в РФ может сократиться примерно на 2 миллионов баррелей.