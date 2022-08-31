 

Литва защитилась от мигрантов из Белоруссии забором протяжённостью 550 км

31.08.2022, 10:15, Разное
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Для защиты от нелегальных иммигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, прибывающих через Белоруссию, Литва возвела вдоль границы заграждение из колючей проволоки высотой 4 м и протяжённостью около 550 км, пишет немецкий журнал Stern. По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, поставить барьер на всех 700 км границы с Белоруссией «технически невозможно», потому что местами она проходит через реки, озёра и болота.


AP

Литва возвела забор на границе с Белоруссией, чтобы остановить нелегальных иммигрантов, пишет немецкий журнал Stern. В понедельник премьер-министр Ингрида Шимоните объявила журналистам о завершении строительства барьера из колючей проволоки высотой 4 м. Забор протянулся примерно на 550 км вдоль 700-километровой границы. По словам Шимоните, «технически невозможно» возвести барьер вдоль всей границы, поскольку она также проходит через озёра, реки и болота.

Нелегальная иммиграция в Литву в этом году резко возросла. Около 4200 человек, в основном из стран Ближнего Востока и Африки, попали в страну через границу с Белоруссией.

Запад обвиняет Белоруссию и её союзника Россию в манипулировании перемещениями беженцев и рассматривает это как часть «гибридной войны», отмечает немецкий журнал. Правительство в Минске отвергает эти обвинения.

Премьер-министр Литвы Шимоните объявила, что её правительство продолжит строгую иммиграционную политику. Правительство в Вильнюсе обвиняют в незаконном возвращении просителей убежища, так называемом выдворении. В субботу литовские пограничники отказали 125 мигрантам в пересечении границы. Это был самый высокий показатель с начала года.

Польша также завершила строительство пограничного заграждения с соседней Белоруссией в конце июня, напоминает издание. Помимо этого, правительство в Варшаве внесло изменения в соответствующий закон и разрешило активное оттеснение мигрантов через границу. Эти так называемые оттеснения являются незаконными в соответствии с международным правом, поскольку они насильственно препятствуют людям в попытках подать прошение о предоставлении убежища, подчёркивает немецкий журнал Stern.

 


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