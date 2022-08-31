ВУЗ или ССУЗ: сравниваем карьеру жителей Ярославской области по уровню их образования

Эксперты hh.ru выяснили, как различаются зарплатные ожидания и карьерные перспективы жителей Ярославской области в зависимости от того, какое у них образование – высшее или среднее специальное.

Жители Ярославской области с высшим образованием в среднем рассчитывают на заработную плату в 45 тыс. руб., что на 10 тыс. руб. выше, чем зарплатные ожидания соискателей со средним специальным образованием (35 тыс. руб.).

При этом среди специалистов с дипломом вуза 8% претендуют на доход свыше 100 тыс. руб., а среди обладателей дипломов о среднем специальном образовании таких лишь 2%. Кроме того, доля претендентов на руководящие позиции среди выпускников вузов составляет 3%, а среди выпускников ссузов – всего 0,2%.

Самая популярная специальность, которую выпускники вузов выбирают для трудоустройства – менеджер по продажам, это 9,2% резюме жителей Ярославской области с высшим образованием. Еще 4,6% выпускников вузов ищут работу администраторами, по 4,0% – инженерами-конструкторами и экономистами, 3,1% – программистами.

Реже всего жителей Ярославской области с высшим образованием интересует трудоустройство дворниками, парикмахерами, малярами, мастерами ногтевого сервиса и автомойщиками – менее 0,1% резюме.

Выпускники ссузов чаще всего претендуют на позиции продавцов – это 9% от всех соискателей со средним специальным образованием в регионе. Еще 8,6% ищут работу менеджерами по продажам, 8,1% – водителями, 7,6% – администраторами, 3,3% – упаковщиками, 2,7% – секретарями. Наименее популярные профессии у соискателей со средним специальным образованием – дворник, агроном, андеррайтер, продюсер, зоотехник, это единичные резюме.