 

Какие квартиры хуже всего продаются

31.08.2022, 9:40, Разное
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Рынок вторичного жилья в Москве перенасыщен предложением, и у покупателей появилась возможность более тщательного и неторопливого выбора. Рассказываем, собственники каких квартир столкнутся с проблемами при продаже.

1. Слишком дорогие.

Чаще всего покупателей отпугивает завышенный ценник. Многие владельцы резко подняли стоимость жилья в марте, на фоне панических настроений. Однако средние цены по рынку стабильно снижались в течение лета. И переоцененные объекты сейчас не покупаются.

В августе собственникам таких квартир приходилось предоставлять дисконт в размере до 20%, чтобы выйти на сделку.

2. Плохие планировки.

Плохая планировка может значительно увеличить срок продажи квартиры. Нестандартная площадь и форма комнат, чересчур маленькая ванна и, напротив, слишком длинный коридор – все это отпугивает покупателей, не готовых делать перепланировку после покупки.

Еще один негативный фактор – слишком большое количество комнат. В Москве с многокомнатными квартирами традиционно совершается не более 5% от всех сделок.

Также не пользуется особой популярностью жилье в дореволюционных домах и хрущевках.

3. Первый и последний этажи.

Потенциальным покупателям не нравятся квартиры, расположенные слишком высоко. На сделки с жильем на 26 этаже и выше в текущем году пришелся только 1% от всех продаж.

Около 8% спроса приходится на квартиры на первых этажах. С одной стороны, такое жилье привлекает пожилых покупателей или тех, кто переезжает из частного дома и привык жить ближе к земле. С другой – отпугивает отсутствием приватности и шумом от дороги.

Для быстрой продажи квартир на последних или первых этажах владельцам приходится соглашаться на скидку в 10-15%.

4. Без отделки.

На рынке новостроек востребованы лоты и с отделкой, и без, но на вторичном рынке большинство покупателей не готовы приобретать черновые квартиры. Такое жилье может продаваться от двух-трех лет и более.

Стоит учитывать, что в группе риска находятся и квартиры с ремонтом и мебелью от владельца. Дело в том, что продавцы такого жилья нередко переоценивают собственные вложения в отделку, стараясь максимально компенсировать затраты. Но покупателей не слишком волнует, сколько стоит паркет или бытовая техника на кухне. Главное для них – возможность быстрого переезда.


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