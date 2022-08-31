 

57% хотят купить дом в ближайший год-два

31.08.2022, 9:40, Разное
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Большинство россиян – 56,6% – собираются приобрести загородную недвижимость в течение ближайших двух лет. Таковы результаты опроса портала «Индикаторы рынка недвижимости».

Покупку коттеджа для постоянного проживания планируют 18,6%, дачи для теплого сезона – 15,9%. Еще 15,1% респондентов думает о покупке земельного участка для самостоятельного строительства дома. Наконец, 7% готовы приобрести сблокированный дом – таунхаус или дуплекс.

Еще 16,4% опрошенных указали, что хотели бы купить «загородку» в ближайшем будущем, однако у них не хватает средств.

О том, что загородный дом уже куплен, сообщили 6,9%. А 20,2% респондентов не хотят обзаводиться недвижимостью за городом.

Каждый четвертый участник опроса рассматривает приобретение «загородки» в качестве второй недвижимости. За год количество желающих сократилось почти в два раза. Самым популярным вариантом является покупка еще одной городской квартиры. Такой вариант выбрала почти треть респондентов. Около 15% размышляют о приобретении недвижимости в какой-нибудь курортной зоне.


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