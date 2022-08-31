 

Новым главой Минкульта назначат Дмитрия Рогозина

31.08.2022, 9:31, Разное
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Экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин будет назначен на пост министра культуры. Об этом со ссылкой на свой источник в правительстве сообщает «Коммерсантъ».

По словам инсайдера, управленец обладает всеми необходимыми качествами для возглавляемой должности и способен решать многочисленные проблемы, оставленные предшественниками. Рогозин не по должности начитан, посещает культурные мероприятия, пишет стихи и песни. Всё это поможет ему убедить владельцев телеканалов и радиостанций увеличить в эфире количество патриотического контента. Также новому министру поручат разобраться с педерастией в московских театрах.

Сам Рогозин уже оповещён о грядущем назначении и положительно оценивает его. Управленец уже наметил несколько амбициозных целей, в том числе создание Федерального культурного центра «Роспатриот», который обойдётся бюджету приблизительно в 180 млрд рублей.

Инсайдер уточнил, что в правительстве нет претензий к предшественнице Рогозина – Ольге Любимовой. Её работа на посту министра культуры оценивается «крайне положительно», теперь её назначат чрезвычайным и полномочным послом в РФ в Республике Сьерра-Леоне.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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