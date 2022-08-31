Индия незаметно переходит на пророссийские позиции, прикрываясь нейтралитетом

По имеющейся информации, российская нефть продолжает перевозиться через индийские порты в обход американских санкций, пишет South China Morning Post. Это вызывает сомнения в том, что Индия действительно придерживается нейтральной позиции. Похоже, что Нью-Дели делает ставу на собственные геополитические расчёты, и это вносит разлад в отношения с важным партнёром США, говорится в статье.



AP

Индия постепенно отказывается от нейтралитета в российско-украинском конфликте и занимает более пророссийскую позицию, считает South China Morning Post. Как сообщается в статье, российская нефть транспортируется через индийские порты «в обход американских санкций» и вызывает всё больше сомнений в том, что Нью-Дели действительно придерживается нейтралитета.

На самом деле у индийского правительства свои геополитические расчёты, полагает автор. По его мнению, если в итоге американские союзники Индии поставят вопрос ребром, это может вызвать ещё больше разногласий и «расколоть единый антироссийский фронт». Между тем практика показывает, что экономические санкции не способны сдержать Россию.

Дело в том, что различные «закулисные экономические сделки», в том числе и по экспорту российской нефти, позволяют Москве поддерживать свою экономику, говорится в статье. По сведениям Министерства финансов США, в частности, благодаря таким сделкам в Нью-Йорк попала переработанная нефть из индийского штата Гуджарат, которая изначально поступила в местный порт окольными путями из России, пишет South China Morning Post.

По мнению экспертов, это является нарушением санкций, которые ввели страны Запада в отношении поставок энергоресурсов из России. «Переработанные нефтепродукты снова загрузили на это судно, и оно вышло в море, не имея определённого пункта назначения. Посреди океана судно получило указание о пункте назначения, легло на курс и направилось в Нью-Йорк», — рассказал Майкл Патра, заместитель управляющего резервным банком Индии.

Американцы обеспокоены такими действиями, однако Индия с самого начала противилась усилиям, которые предпринимали союзники во главе с США по поддержке Украины, подчёркивается в статье. В частности, она воздерживается при голосовании в Совете Безопасности и на Генеральной ассамблее ООН, когда обсуждаются резолюции против России.

При этом она продолжает поддерживать отношения с Россией и развивать торгово-экономическое сотрудничество, балансируя на грани своего объявленного «нейтралитета», подчёркивает автор. И хотя Индия оправдывает это собственными интересами, тем не менее обозреватели называют вещи своими именами: «Это — тихая пророссийская позиция», — пишет South China Morning Post.

Фактический импорт нефти из РФ сегодня составляет почти 20% от общего объёма всех индийских закупок нефтепродуктов. При этом в июне этого года его объём увеличился на 15,5% по сравнению с маем, в то время как закупки у прежних традиционных поставщиков, таких как Ирак и Саудовская Аравия, упали на 10,5 и 13,5% соответственно.

В прошлом месяце Индия даже обогнала Китай и заняла первое место по закупкам нефти из России, хотя и снизила объёмы поставок на 7,3% по сравнению с июнем, возобновив импорт из Саудовской Аравии — видимо, «чтобы успокоить мировое общественное мнение и избежать всеобщего осуждения», отмечает автор.

В свою очередь, Вашингтон надеется настроить Нью-Дели против Пекина, чтобы использовать это в качестве политики сдерживания, поясняется в статье. Индия занимает сейчас центральное место в программе американского стратегического планирования в Индо-Тихоокеанском регионе, она является участницей Четырёхстороннего диалога по безопасности, куда её включили благодаря протяжённой береговой линии.

Кроме того, Индия подписала множество соглашений о сотрудничестве с США в различных сферах, включая Меморандум договорённости о материально-техническом обмене от 2016 года, Соглашение о совместимости средств связи и безопасности от 2018 года, Соглашение о сотрудничестве и базовых обменах от 2020 года и другие. Эти договорённости обеспечивают ей доступ к засекреченной военной связи и к секретной американской военной технике в регионе, пишет South China Morning Post.

В то же время, несмотря на мощное противодействие со стороны Вашингтона, Индия заключила сделку с Россией и приобрела у неё зенитно-ракетные комплексы С-400, напоминает автор. Кроме того, в арсенале Вооружённых сил Индии до сих пор используется до 70% оружия российского происхождения, говорится в статье.

Кроме того, Индия является членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и важнейшей участницей объединения БРИКС (в состав которого также входят Бразилия, Россия, Китай и Южная Африка). А эти международные организации довольно критически относятся к доминированию американского доллара и к существующему мировому порядку, подчёркивает South China Morning Post.

Официально Нью-Дели называет свои партнёрские отношения с США в условиях сохранения связей с Россией «стратегической двойственностью». Однако отсутствие достаточной дипломатической открытости, а также недавний инцидент с российской нефтью, по мнению автора, подтверждают её намерения проводить довольно «мягкую линию» в отношении Москвы.

Двойственная позиция Индии объясняется также страхом перед опасностью войны на два фронта — с передовым в техническом плане Китаем и с обладающим ядерным оружием Пакистаном, где она заведомо проиграет, говорится в статье. «Она видит в РФ проверенную временем союзницу и ценит её за оказываемую много лет дипломатическую, экономическую и военную поддержку», — констатирует South China Morning Post.

Кроме того, значительная часть жителей Индии по-прежнему высоко ценит хорошие отношения с Россией, которые развивались ещё с советских времён, констатирует автор. Не случайно с момента начала спецоперации на Украине в Индии стали набирать популярность в соцсетях такие хэштеги, как #IStandWithPutin и #istandwithrussia, которые выражают поддержку Путину и РФ в целом.

Надеясь отдалить Индию от России, госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявил, что Соединённые Штаты хотели бы стать для неё «предпочтительным партнёром» во всех сферах. Между тем, у РФ и Китая всё больше совпадают интересы в свете американского вмешательства в дела Украины и Тайваня, и тем самым начинает обретать свои очертания угроза войны на два фронта, подчёркивается в статье.

Возможно, США также опасаются, что если они начнут более жёстко упрекать Индию, та откажется от выполнения заключённых геостратегических соглашений. Хотя эта позиция не выдерживает критики, учитывая, что спорные границы Индии на севере находятся под постоянной угрозой, в то время как Китай «открыто бросил вызов американскому превосходству», говорится в статье.

В то же время «своекорыстное поведение» такого важного в стратегическом плане партнёра, как Индия, которая ставит собственные интересы «превыше общих демократических принципов», в конечном итоге ослабляет и подрывает усилия Запада, направленные на поддержку Украины, предупреждает автор.

«Американские союзники могут поставить под вопрос особое отношение к Индии, которая может расколоть единый антироссийский фронт, что будет на руку президенту Владимиру Путину», — пишет South China Morning Post. «Индии уже необходимо решить, как долго ещё она будет отстаивать своекорыстные интересы, рискуя попасть не на ту сторону истории», — заключает автор.