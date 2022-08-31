Бронзатор теплого тона и правильный макияж: возвращаемся из отпуска на море с идеальным загаром

Летние теплые дни уже подходят к концу, отпуск и отдых на пляже заканчивается, и приходится возвращаться снова на работу. Однако так хочется выглядеть привлекательно и как можно дольше сохранить красивый загар. Для этого нужно сделать правильный макияж. Вот несколько советов.

Как добавить эффект загара?

Если кожные покровы слишком светлые и они не загорают находясь на солнце, а просто сгорают, то можно сделать искусственный эффект загара без использования автозагара.

Если есть тональная основа более темного оттенка или консилер, то это хорошая возможность использовать эти продукты.

Нужно просто смешать несколько капель более темной тональной основы или консилера с базовыми продуктами, используемыми для лица. Это позволит их немного затемнить и не нужно будет приобретать новую косметику.

Можно перемешать тональный крем с увлажняющим кремом. Это позволит получить легкий и красивый эффект без серых тонов. Затем можно использовать бронзер слегка теплого оттенка, чтобы добавить своей внешности немного тепла и выровнять цвет кожи.

При помощи большой кисточки растушевать бронзер по всему лицу, уделяя максимум внимания тем точкам, которые первыми загорают. Как правило, это лоб, скулы, подбородок и нос.

Если же кожные покровы загорелые, то стоит правильно подобрать макияж, чтобы можно было дополнительно усилить этот эффект.

Тональная основа

Многие говорят о том, что если лицо загорелое, то нужно использовать минимум макияжа, и часто визажисты не рекомендуют использовать тональную основу.

В некотором смысле это правда, так как когда кожные покровы загорелые, то покраснения и различные несовершенства становятся менее заметными. Однако здесь все зависит от собственных предпочтений в области мейк-апа.

Если предпочитаете нюдовый макияж, то можно отказаться от использования тональной основы. Особенно это важное правило стоит соблюдать в сильную жару. Вместо этого стоит выбрать кремовые румяна и бронзатор, чтобы придать лицу немного цвета. Однако если лицо покраснело от солнца, то не стоит выбирать это косметическое средство.

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Нужно нанести все это на самые выступающие части лица.

Если нужно скрыть имеющиеся несовершенства кожных покровов, то стоит применять тональную основу более темного оттенка, чтобы не создавать контраст между лицом и шеей.

При желании можно нанести крем на шею и область декольте и хорошо все растушевать кисточкой, чтобы не было контраста.

Консилер

Чтобы замаскировать несовершенство кожных покровов, стоит дополнительно использовать консилер. Как вариант, вместо основы можно использовать это средство для всего лица. Однако нужно помнить несколько важных правил.

Все дело в том, что слишком светлый консилер не сможет скрыть темные круги под глазами и сделает их серыми. В итоге получится довольно странный эффект. Вместо того чтобы замаскировать недостатки, это еще больше их подчеркнет.

Добавить хайлайтер

Можно нанести немного хайлайтера на скулы, нос и дугу купидона. Однако стоит быть осторожным и не выбирать для себя слишком светлые тона.

Отличным вариантом станут бронзовые оттенки. С более темной тональной основой хорошо будет сочетаться светлый хайлайтер. Это позволит сделать скульптурный макияж без необходимости наносить слишком много продуктов для контуринга.

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Стоит избегать хайлайтеров с белой основой, так как это придаст лицу серый оттенок. Желательно использовать жидкие или кремовые текстуры для получения более естественного эффекта. В зависимости от желаемого эффекта стоит отдавать предпочтение продукту с большим или меньшим блеском.

Макияж глаз

Что касается макияжа глаз для загорелого лица, то на самом деле правил не так уж и много. Важно просто использовать цвета, которые будут отлично сочетаться с загаром.

Многие считают, что яркие и неоновые тона отлично смотрятся на кожных покровах, но это не всегда так. Не всем нравится такое чрезмерное использование цвета.

Нюдовые тона прекрасно смотрятся на загорелом лице, самое главное выбирать более темные тона. Особенно это касается матовых теней.

Чтобы придать глазам большую выразительность, нужно подчеркнуть их черным или темно-коричневым карандашом. Также можно нанести подводку.

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Затем использовать тени для век бронзовых, медных или золотистых оттенков, полных блеска и металлических отблесков. Это позволит подчеркнуть загар.

Можно выбрать более яркие оттенки теней, например, поиграть с цветами заката и использовать цветные карандаши.

Во внутреннем уголке глаза стоит создать светлую точку. Для этого отлично подойдут яркие неоновые тени – розовые и желтые.

Макияж губ

Можно смело поэкспериментировать с цветом. Летом можно использовать оттенки фуксии, ярко-красную, оранжевую или же коралловую помаду. Это поможет красиво подчеркнуть загар.

Однако нужно быть очень внимательным при выборе оттенка, так как каждый цвет может быть теплым или холодным, поэтому важно выбирать его в соответствии со своим цветотипом.

Если же предпочитаете максимальную естественность, то отлично подойдет блеск для губ, придающий дополнительный объем.

Можно использовать блески с золотистыми частичками и глиттером, которые помогают подчеркнуть загар. Особенно эффектно это смотрится вместе с карандашом для контура губ, который делает их еще болен полными.