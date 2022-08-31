 

“Это неэтично” – 46-летний сын высказался о звездных доходах Натальи Гвоздиковой

31.08.2022, 8:12, Разное
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Будущий год для Натальи Федоровны юбилейный – на Рождество ей исполнится 75 лет. “Я вообще не думаю о том, как буду отмечать, – призналась артистка “Дни.ру”. – В прошлый раз было так же – если бы не Сергей Новожилов (продюсер, организатор 15 российских и зарубежных фестивалей – Прим. ред.), который надавил на меня и организовал чудесный праздник, ничего бы и не было. Я вообще отношусь к таким событиям весьма прохладно, признаюсь вам”.

На 70-летие Гвоздиковой подарили множество дорогих прекрасных вещей. “Шубу, серьги, бриллианты, – перечисляет она. – Но я про подарки вообще не думаю. Единственное, чего я сама себе хочу пожелать – здоровья”

Наталья Федоровна выглядит гораздо моложе своих лет. Но при это поясняет: “Помню, как моя подруга Нонна Мордюкова советовала не забывать заглядывать в паспорт!” Я, конечно, не забываю сколько мне лет, но пытаюсь держать себя в форме – хожу в бассейн”.

У Гвоздиковой есть не только профессиональная мотивация следить за собой – она хочет дождаться появления внуков. Даст Бог, актриса скоро станет бабушкой. “Со всеми друзьями и со всеми девушками сын Федор (рожден в браке с актером Евгением Жариковым – Прим. ред.) меня всегда знакомил, – радуется актриса. – Даже если с девушками отношения потом и не складывались. Вот и сейчас он меня предупредил: “Мама, тебя ждет приятный сюрприз”.

“Для сына я не мама, не звезда, а, в первую очередь, женщина, – заверила актриса. – Помню, как к нему подходили мои коллеги и спрашивали, сколько я получаю за съемочный день в кино. Но сын отрезал: “Я никогда не задаю маме такие вопросы – это неэтично! Тем более, в отношении женщины”.

Что же касается занятий и заработков самого 46-летнего сына Гвоздиковой, то она сообщила кратко: Занимается всем, но актером не стал. Знает три языка. Когда поступал в иняз, по французскому получил “шестерку”. Правда, он парень скромный, не любит, когда я о нем рассказываю”.


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