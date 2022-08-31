Мнение: Уничтоженная колонна ВСУ под Высокопольем

Уничтоженная колонна ВСУ наступавшая в районе Высокополья и Потемкино в ходе вчерашнего контрнаступления – 3 танка, 1 БМП, 2 грузовика и 1 "Буханка". Погибших судя по всему ночью уже утащили.

Напомню, что МО РФ заявило о 46 уничтоженных танках на всех участках наступления за прошедшие сутки. Ждем еще видео.

Фото уничтоженной техники https://t.me/boris_rozhin/61832

Видео с еще 1 уничтоженным Т-72 и еще чем-то горящим в посадке https://t.me/boris_rozhin/61836

Атака в районе Трудолюбовки – еще как минимум 2 уничтоженных танка https://t.me/boris_rozhin/61840

—