 

Мнение: Уничтоженная колонна ВСУ под Высокопольем

31.08.2022, 7:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Уничтоженная колонна ВСУ наступавшая в районе Высокополья и Потемкино в ходе вчерашнего контрнаступления – 3 танка, 1 БМП, 2 грузовика и 1 "Буханка". Погибших судя по всему ночью уже утащили.

Напомню, что МО РФ заявило о 46 уничтоженных танках на всех участках наступления за прошедшие сутки. Ждем еще видео.

Фото уничтоженной техники https://t.me/boris_rozhin/61832
Видео с еще 1 уничтоженным Т-72 и еще чем-то горящим в посадке https://t.me/boris_rozhin/61836
Атака в районе Трудолюбовки – еще как минимум 2 уничтоженных танка https://t.me/boris_rozhin/61840

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03.21 / Собянин предложил распилить контейнеровоз, перегородивший Суэцкий канал

13.03.21 / Россия пытается заменить своими поставками запрещенный в Китае австралийский уголь

04.02.21 / 2021 год объявлен годом прав и свобод человека в России

06.08.22 / Скандалы: Обыски в банке «Траст» могли иметь целью надавить на Эльвиру Набиуллину

07.05.22 / В РФ впервые сфотографировали электрокроссоверы Chery EQ5

25.02.22 / В Москве к оказанию плановой и специализированной помощи для детей вернулись еще более 700 коек

05.07.22 / Красота стрелок во многом зависит от правильного подхода: 5 типов подводки для каждой формы глаз

23.06.22 / Россия объявила Европе «газовую войну» и подтолкнула её к углю

18.11.21 / Девушка открыла глаза и удивила весь интернет, ведь такой цвет глаз еще никто не видел

30.11.21 / Лоза рассказал, почему у Градского никто никогда не просил гитару

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика