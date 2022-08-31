 

Большинство семей Великобритании не проживут и трёх недель на сбережения в случае потери доходов

31.08.2022, 7:25, Разное
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Из-за резкого роста стоимости жизни в Великобритании семьи вынуждены тратить сбережения на оплату текущих счетов, пишет The Daily Mail. Недавнее исследование показало, что в случае потери доходов деньги у большинства домохозяйств закончились бы менее, чем через 3 недели. При этом существенно возросло число людей, вовсе не имеющих сбережений, чтобы продержаться без работы, отмечает газета.


AP

Миллионы семей в Великобритании могут лишиться возможности позволить себе предметы первой необходимости, если потеряют работу, пишет The Daily Mail со ссылкой на результаты недавнего исследования.

Растущие счета за электроэнергию, продукты питания и топливо заставляют людей тратить свои сбережения на их оплату, пишет газета. При этом стоимость жизни такова, что в случае, если семьи потеряют свой доход, большинству из них хватит сбережений не более, чем на 19 дней, отмечается в докладе инвестиционной компании Legal & General. В докладе также показано, что финансовая устойчивость домохозяйств Великобритании в среднем сократилась на 21% с 2020 года — с 24 дней до 19.

Исследователи обнаружили, что у двух миллионов взрослых в Великобритании, как правило, не остаётся денег в конце месяца. За последние два года этот показатель вырос на 330 тыс. человек. Исследование показало, что в апреле счета домашних хозяйств за энергоресурсы выросли на рекордные 54%, при том, что с 1 октября ожидается рост тарифов ещё на 80 %. Средний счёт за пользование энергией осенью должен вырасти с £ 1 ,971 примерно до £ 3 549, а с 1 января, по прогнозам, составит более £ 4 500.

В среднем домохозяйства в Великобритании имеют сбережения в размере £2431 и долги в размере £610. Учитывая средние ежедневные расходы в размере £93, в случае потери доходов деньги у семьи закончились бы менее, чем через 3 недели.

 


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