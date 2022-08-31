 

“Мерзко и стыдно”: Рудковская сочла гадкую выходку Бусулиса последствиями тяжелой обкурки

31.08.2022, 6:50, Разное
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Интарас Бусулис представлял Латвию на “Евровидении” в Москве. В 2014-м году дошел до полуфинала шоу “Голос”. Потом Первый канал пригласил Интарса принять участие еще в одном рейтинговом телешоу — “Точь-в-точь”, первый выпуск которого вышел в эфир 15 февраля 2015 года. Участвовал Бусулис и в 4-м сезоне программы “Три аккорда”, А уже “Новая волна” в Сочи и вовсе без него никогда не обходилась.

В благодарность за такое внимание Бусулис в запрещенной в России экстремистской социальной сети громче всех латышей, кажется, радовался постыдному сносу памятника советским воинам. Он ликовал, торжествовал, словно это главное событие в жизни!

“И этот человечек сидел в жюри “Новой Волны” в Сочи 2 года назад с нашими артистами! – возмущена до предела Яна Рудковская – Обнимался и целовался! Сейчас как будет всем им после этого в глаза смотреть?! Наши деды их освобождали, кровь лили. Сколько погибло наших солдат! Ну просто мерзко и стыдно!”

“Даже если допустить тот факт, что у него есть вопросы относительно спецоперации, причем тут память о погибших героях, которые погибли смертью храбрых много-много лет назад? Смотришь запрещенную соцсеть и думаешь, что они там курят, что радуются такому и творят сами не понимая что”.


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