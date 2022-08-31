 

Как избавиться от пыли: советы по уборке в доме

31.08.2022, 6:50, Разное
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Чтобы избавиться от пыли в квартире или доме, необходимо сократить количество тех предметов, которые являются пылесборниками. Например, стоит убрать ковры, мягкие игрушки, статуэтки и тому подобное, спрятать косметику, посуду, различные украшения – те предметы, которые не используются каждый день.

Также важно делать влажную уборку как можно чаще. Для уборки рекомендуется использовать тряпку из микрофибры или пипидастр. Отличным помощником могут быть пылесос с водяным фильтром, отпариватель или пароочиститель. Последние два устройства освежат в квартире мебель, предметы одежды, шторы, текстиль.

Для мытья полов и мебели отлично подойдет полироль, отталкивающая пыль от поверхностей. Вещество помогает сохранить чистоту надолго. Помимо этого, можно использовать кондиционер для белья. Смешав его с водой, можно залить в отсек робота-пылесоса.

Хорошей покупкой может быть увлажнитель воздуха. Он также поможет в борьбе с пылью в квартире, а еще благоприятно повлияет на кожу и волосы. Комнатные растения сделают воздух в доме значительно чище и обогатят помещение кислородом, однако не стоит забывать ухаживать за ними.


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