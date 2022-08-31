 

Мнение: Бои на Херсонском направлении. 30.08.20202

31.08.2022, 6:30, Разное
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Бои на Херсонском направлении. 30.08.20202

1. Наиболее интенсивные бои продолжаются в районе Высокополья, где ВСУ пытаются взять Ольговку и, наступая со стороны Потемкино, взять под огневой контроль снабжение нашей группировки в Высокополье. Противник несет тяжелые потери в живой силе и технике, но продолжает атаки. С нашей стороны также есть потери.

2. Идут серьезные бои и на реке Ингулец, где противник вчера наступал на поселок Сухой Ставок, откуда его выбили. Развить сегодня успех в направлении на Берислав противник не смог. Бои приняли позиционный характер из-за подавляющего огня артиллерии. Тем не менее, противник не оставил надежд за счет резервов возобновить продвижение.

3. Продолжаются интенсивные позиционные бои в районе Посад-Покровского, но без существенных подвижек. В районе Александровки противник также ничего существенного не достиг.

4. В течение для продолжались обстрелы Новой Каховки, Херсона, Берислава, Таврийска. Снова были удары в районе Антоновского моста и переправы.

Возникший оперативный кризис еще до конца не разрешен, противник пока продолжает попытки наступать, несмотря на понесенные потери.

Стоит также учитывать возможность скорого перехода противника в наступление на других направлениях – Изюмском, Харьковском или Запорожском.

https://t.me/boris_rozhin/61852 – цинк

Видео с различной техникой уничтоженной в ходе боев есть тут https://colonelcassad.livejournal.com/7831883.html (уже отфиксировано как минимум 8 танков, несколько БМП, грузовиков и т.п.) Также продолжается онлайн-трансляция на канале https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь.

Источник: Colonel Cassad


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