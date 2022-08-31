 

Мнение: О финале величайшей геополитической катастрофы

31.08.2022, 6:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Поставлена финальная точка. «Дело» окончательно закрыто. Подведём его печальный итог?

Нельзя не заметить, что нынешний год наполнен каким-то мрачным символизмом. Какими-то тенями общего тёмного прошлого, которое внезапно и больно вновь напомнило о себе. С интервалом в несколько месяцев один за другим отправились в мир иной все главные творцы нынешних трагических событий, успев-таки перед смертью увидеть горькие плоды трудов своих. И самым последним, что даже закономерно, ушёл тот, кого vox populi почитает за самого главного.

Умер Михаил Горбачев.

Человек, с чьим именем прочно связывается «развал #СССР».

А до него, в мае, покинули наш бренный мир двое из трёх остававшихся в живых «могильщиков» Союза Нерушимого — Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич. Отправились на тот свет, с болью и ужасом наблюдая, как сцепились в смертельной схватке некогда братские республики, ныне — враги до скончания века.

И вот теперь, с почти одновременным уходом трёх политиков, фактически похоронивших Советский Союз, трёх «фантомов» из прошлого, «дело» о распаде и крахе социалистической сверхдержавы можно считать окончательно закрытым.

Но не сданным в архив. Ибо сейчас, как считают некоторые, началась «пересборка» Союза. И совсем не ясно, чем закончится этот процесс…

Что же до Михаила Горбачева, то в его адрес практически не нашлось добрых слов у бывших жителей одной шестой части суши. Либо злорадство по поводу «смерти предателя», либо ледяное молчание. Даже из тех стран, которые первыми вырвались на свободу из советской казармы, и для кого распад СССР — праздник, а не катастрофа. Ибо главное желание их сейчас вообще забыть, вытравить из памяти этот кусок нашей некогда общей истории.

Что ж, Михаил Горбачев сам, по своей воле вызвал к жизни процессы и силы, с которыми не сумел совладать, и сам стал первой их жертвой. Закономерный финал…

Но может теперь уже — пора «простить и отпустить»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05.21 / Обзор Extra Crunch: беды Lordstown Motors, как работают со-генеральные директора, интервью с Брайаном Чески

26.12.21 / Учёные из Англии реставрировали древнейшее генеалогическое дерево

14.06.22 / Щенок чихуахуа нашел самое удобное укрытие и произвел фурор: милое видео

10.02.22 / Цвет бедности. Цвет богатства – Личное мнение

22.06.22 / Стая обезьян ворвалась в деревню, похитила младенца и затем убила его

16.02.21 / “Любите себя”: Крисси Тейген честно показала шрамы от операций после потери ребенка

05.02.22 / В торговых сетях подешевеют часто покупаемые продукты

22.10.20 / Скандалы: Дальневосточный гамбит

14.10.21 / Скандалы: Полный дурдом

19.05.21 / Если вы не нужны себе, вы никому не нужны: простые секреты счастья для женщин от известного психолога Михаила Лабковского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика