Мнение: О финале величайшей геополитической катастрофы

Поставлена финальная точка. «Дело» окончательно закрыто. Подведём его печальный итог?

Нельзя не заметить, что нынешний год наполнен каким-то мрачным символизмом. Какими-то тенями общего тёмного прошлого, которое внезапно и больно вновь напомнило о себе. С интервалом в несколько месяцев один за другим отправились в мир иной все главные творцы нынешних трагических событий, успев-таки перед смертью увидеть горькие плоды трудов своих. И самым последним, что даже закономерно, ушёл тот, кого vox populi почитает за самого главного.

Умер Михаил Горбачев.

Человек, с чьим именем прочно связывается «развал #СССР».

А до него, в мае, покинули наш бренный мир двое из трёх остававшихся в живых «могильщиков» Союза Нерушимого — Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич. Отправились на тот свет, с болью и ужасом наблюдая, как сцепились в смертельной схватке некогда братские республики, ныне — враги до скончания века.

И вот теперь, с почти одновременным уходом трёх политиков, фактически похоронивших Советский Союз, трёх «фантомов» из прошлого, «дело» о распаде и крахе социалистической сверхдержавы можно считать окончательно закрытым.

Но не сданным в архив. Ибо сейчас, как считают некоторые, началась «пересборка» Союза. И совсем не ясно, чем закончится этот процесс…

Что же до Михаила Горбачева, то в его адрес практически не нашлось добрых слов у бывших жителей одной шестой части суши. Либо злорадство по поводу «смерти предателя», либо ледяное молчание. Даже из тех стран, которые первыми вырвались на свободу из советской казармы, и для кого распад СССР — праздник, а не катастрофа. Ибо главное желание их сейчас вообще забыть, вытравить из памяти этот кусок нашей некогда общей истории.

Что ж, Михаил Горбачев сам, по своей воле вызвал к жизни процессы и силы, с которыми не сумел совладать, и сам стал первой их жертвой. Закономерный финал…

Но может теперь уже — пора «простить и отпустить»?

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