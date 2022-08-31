 

Guardian – на следующем съезде Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина ждёт звание великого лидера и избрание на третий срок

31.08.2022, 6:00, Разное
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Коммунистическая партия Китая проведёт 16 октября свой 20-й съезд, на котором президент Си Цзиньпин, вероятно, будет назначен председателем КНР на третий срок и награждён званием «великого лидера», пишет The Guardian. Как отмечает издание, в последний раз этот термин использовался в отношении Мао Цзэдуна.


AP

Коммунистическая партия Китая проведёт 16 октября свой 20-й съезд,  на котором президент Си Цзиньпин, вероятно, будет назначен председателем КНР на третий срок, пишет The Guardian со ссылкой на государственные китайские СМИ. 

Около 2300 делегатов Коммунистической партии со всей страны прибудут в Пекин для участия в тщательно спланированном мероприятии с целью выбрать членов центрального комитета партии, насчитывающего около 200 человек. Заключительное заседание нынешнего комитета состоится в Пекине 9 октября, после чего  ЦК путём голосования выберет 25 членов политбюро и его всемогущий постоянный комитет, состоящий из семи членов.

Как отмечает издание, это голосование по большей части является формальностью – порядок членства в политбюро и постоянном комитете, вероятнее всего, был определен задолго до него.

«Большинство людей не удивятся, узнав, что Си Цзиньпин пойдёт на третий срок. Я думаю, что это было запланировано уже некоторое время назад», — считает эксперт по китайской политике и доцент Национального университета Сингапура Альфред Ву Мулуан.

По мнению специалиста, вполне вероятно, что Си Цзиньпин будет награждён на съезде почётным титулом «великого лидера»— термин, который в последний раз использовался для обозначения Мао Цзэдуна. Ву добавил, что состав высшего руководства, скорее всего, был определен во время секретного двухнедельного съезда лидеров коммунистической партии, состоявшегося в приморском городе Бэйдайхэ в августе.

 


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