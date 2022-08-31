 

Назвавшая Россию “проклятой” Дапкунайте заговорила о возвращении: Сложности и проблемы

31.08.2022, 5:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После начала спецоперации на Украине российский шоу-бизнес разделился надвое. Ряд артистов спешно покинул страну. Кто-то сделал это тихо, надеясь вернуться, другие же – с жесткой критикой в адрес своей страны. Актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте была из тех, кто разинул свой рот и назвал Россию “проклятой”. Тогда она заявила, что совершенно не жалеет о своем поступке и сделала б это еще раньше. Однако теперь она заговорила по-другому.

Теперь, как вдруг выяснилось, Ингеборга Дапкунайте переменила риторику. Она заявила, что сожалеет об эмиграции и хочет вернуться в свою “проклятую” Россию. С чего бы это? – подумали фанаты. За границей ей, судя по всему, пришлось несладко.

“Сложности и проблемы затронули каждого, но многие молчат. Все видят, как меняется мир. У каждого разные обстоятельства. Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую часть своей жизни и людей”, – заявила Дапкунайте.

Актриса выразила надежду, что в скором времени все изменится. Во всяком случае она уже не так радикально высказалась в адрес своей страны. По всей видимости, скоро она может вернуться обратно. во всяком случае сжигать мосты Дапкунайте уже не торопится.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07.22 / В Великобритании разработали антитела для борьбы с раком

01.02.22 / Егор Корешков женится на дочери Валерия Николаева и Ирины Апексимовой

30.03.22 / В Антарктиде зафиксирован температурный рекорд

14.09.20 / Загадка нетленного тела Джулии Петта

29.08.22 / С сыром на гриле для Рака, крок-мадам для Льва: самый вкусный сэндвич по вашему знаку зодиака

29.04.21 / Хабаровским пенсионерам вместо обещанного за прививку от коронавируса десятка яиц выдали только девяток

01.02.22 / Мнение: Детей отобрать – и в лагеря смутьянов!

11.06.21 / Отдыхающие не по средствам россияне ответят по закону

25.08.22 / Стыд и срам: Казаченко попал в черный список после критики предательницы Манижи

24.05.21 / Зачем класть полотенце в посудомоечную машину: лайфхак, который поможет избежать образования плесени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика