 

Зачем в России массово строят мини-дома?

31.08.2022, 5:25, Разное
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В России все чаще на рынке недвижимости предлагают мини-дома, которые пользуются большой популярностью, в том числе у семей с детьми. Площадь таких строений не превышает 60 квадратов.

Подобные мини-коттеджи возводятся очень быстро и в больших количествах. За год количество таких предложений на рынке возросло на 27%, сообщает “Царьград”.

По словам специалиста по загородной недвижимости Или Сауковой, сейчас больше половины предложений по домам составляют именно такие маленькие строения. Их на рынке более 60 процентов.

Эксперты считают, что мини-дома начали активно строить из-за подорожания цены на квадратный метр по ИЖС. Взлетела и стоимость земли и стройматериалов, а также строительных работ. При этом покупательская способность граждан не увеличивается. Раньше такая же картина наблюдалась в сфере недвижимости по продаже квартир. На рынок тогда вышли квартиры-студии, площадь которых порой удивляет и достигает семи квадратных метров, пишет ОСН.

Впрочем, мини-дом можно купить и в качестве инвестиции, ведь его будет легко сдавать в аренду. Эксперт по недвижимости Вячеслав Котлов считает, что в таких домах можно сэкономить на отделке.


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