Мнение: Патриотизм в школе

Теперь у нас в школах будет так:

“Уважаемые родители…

Теперь каждый понедельник дети должны быть в классе в 8:10. С 8:10-8:25 торжественное поднятие Российского флага и исполнение гимна (опаздывать нельзя) и каждый понедельник первым уроком внеурочная деятельность «Поговорим о важном». Посещение обязательно!”

Какие ж идиоты… На самом деле этот весь бред – “хорошо забытое старое”. В СССР это называлось “политинформация”, сам на такие ходил в начале 80-х, и даже, бывало, мне как самому грамотному в классе доверяли эти самые “политинформации” проводить. Сложного ничего не было – вырезаешь какую-нибудь заметку из газеты “Известия” и читаешь. Одно бесило – как раз более ранний подъем: даже “Пионерскую зорьку” по радио не удавалось дослушать – надо было переться в школу к 8 утра.

Похоже, и обстоятельства схожи – в совке этот махровый дебилизм ввели аккурат в канун (или после начала) войны в Афганистане. Кремлевские старцы (один в один) решили, что надо бы поднять градус патриотизма. Всё по Дюренматту – “Когда государство начинает убивать, оно всегда называет себя Родиной”.

Одно удивляет: неужели кремлевские дебилы (которые меня чуть старше и помнят всё то же, тот же Кириенко и пр.) не помнят, что СОВКУ ЭТО НИЧЕМ НЕ ПОМОГЛО? Не поняли по своему же детству, что тупо делать инъекции патриотизма в остывающий труп несостоявшегося государства бесполезно? Кто-то, кажется, Черчилль, говаривал: “Глупость – это постоянно предпринимать одни и те же действия, всякий раз надеясь получить какой-то другой результат”.

В принципе, я, конечно, не против краха режима. Но одно вгоняет в меланхолию: “Это кино я уже смотрел”.

UPD. У меня, кстати, рацпредложение: надо еще, вдобавок к политинформациям, открыть в каждой школе заодно “Путинскую комнату” (вместо ленинской), и “медвежий уголок” (вместо красного). Совку оно тоже очень помогало держаться – прямо ровно до тех пор, пока он наконец не гикнулся.