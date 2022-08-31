 

Мнение: Горбачев присоединился к наступлению на Херсон

31.08.2022, 5:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

И отличная новость под занавес "украинских триумфов" под Херсоном. Помер Горбачев. Так сказать решил деятельно присоединится к "потужному наступу".

Земля стекловатой ублюдку. То, что сейчас происходит на Украине, и не только на Украине, его рук дело.
Есть лишь легкое чувство сожаления, что он не дожил до суда. А так, в 2022-м году преставилась вся падаль – Горбачев, Кравчук, Шушкевич…

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07.22 / Bloomberg – аномальная жара в Европе привела к росту цен на газ и электроэнергию

06.06.21 / Проблемы с украшением или здоровьем: почему появляются темные круги на пальце от кольца

26.08.22 / Костя Иночкин, Тарковский и хоррор столетней давности: что ждет москвичей на акции “Ночь кино”

12.01.21 / «Рутениевое кольцо» – в России появится сеть туристических маршрутов по самым экологически загрязнённым местам

12.07.22 / Вычеркнули из КВН? Больному Маслякову подыскали замену

07.04.22 / Мнение: Загадочная фигура орла нашего дона Рэбы

15.06.22 / А чего там с Поклонской? – Личное мнение

16.05.21 / Что делать, чтобы вещи после стирки не пахли плесенью

15.02.22 / Анна Кошмал романтично поздравила поклонников с Днем влюбленных: “Прорыв в вечность”

23.04.22 / Мнение: Зулейха приходит на митинг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика