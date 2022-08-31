Мнение: Горбачев присоединился к наступлению на Херсон

И отличная новость под занавес "украинских триумфов" под Херсоном. Помер Горбачев. Так сказать решил деятельно присоединится к "потужному наступу".

Земля стекловатой ублюдку. То, что сейчас происходит на Украине, и не только на Украине, его рук дело.

Есть лишь легкое чувство сожаления, что он не дожил до суда. А так, в 2022-м году преставилась вся падаль – Горбачев, Кравчук, Шушкевич…

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