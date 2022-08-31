Врачи Подмосковья извлекли из пенсионерки двухкилограммовую кисту

В ходе диспансеризации у жительницы Московской области выявили двухкилограммовую кисту яичника. Как оказалось 72-летняя женщина давно не проходила осмотр специалистов.

“Опухоли яичников – это доброкачественные, пограничные или злокачественные образования, которые могут возникать в любом возрасте, однако чаще выявляются у женщин старше 40 лет”, – цитирует “Радио 1” заведующую гинекологическим отделением Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова Елену Габасову.

К счастью, в случае пенсионерки, которая поступила в больницу, опухоль оказалась пограничной, а значит – операбельной. По данным “Вестей Подмосковья”, женщине повезло, что кисту заметили на этой стадии и успели удалить, пока она еще была доброкачественной.

Как отметило интернет-издание “Подмосковье сегодня”, пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали. Врачи напоминают о важности регулярного посещения врача-гинеколога.