 

Врачи Подмосковья извлекли из пенсионерки двухкилограммовую кисту

31.08.2022, 4:05, Разное
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В ходе диспансеризации у жительницы Московской области выявили двухкилограммовую кисту яичника. Как оказалось 72-летняя женщина давно не проходила осмотр специалистов.

“Опухоли яичников – это доброкачественные, пограничные или злокачественные образования, которые могут возникать в любом возрасте, однако чаще выявляются у женщин старше 40 лет”, – цитирует “Радио 1” заведующую гинекологическим отделением Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова Елену Габасову.

К счастью, в случае пенсионерки, которая поступила в больницу, опухоль оказалась пограничной, а значит – операбельной. По данным “Вестей Подмосковья”, женщине повезло, что кисту заметили на этой стадии и успели удалить, пока она еще была доброкачественной.

Как отметило интернет-издание “Подмосковье сегодня”, пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали. Врачи напоминают о важности регулярного посещения врача-гинеколога.


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