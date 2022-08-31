Мнение: Горби спасся!

… от тупого гнева недолюбленных по жизни соотечественников.

Уфф! Я, конечно, рад. В свое время бедовый Горбач обеспечил СССРу максимально тихий и достойный уход, жуткая образина издыхала без особых конвульсий, и в конце даже стала немного походить на человека. Хорошо, что и ему самому, последнему генсеку никогда не существовавшей партии, в итоге тоже дали умереть спокойно.

На могиле Горби благодарное человечество напишет: “Человек, который утихомирил монстра”.

Если выживет, конечно.