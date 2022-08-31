 

Мнение: Беспилотники

31.08.2022, 3:20, Разное
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Песков сегодня достаточно гневно опроверг информацию РБК о том, что Россия получила партию беспилотников «Шахид» из Ирана. РБК, правда, сослалась на информацию американцев, так что гневный пассаж нужно было адресовать в другую сторону, но здесь важно то, что никакой многозначительной задумчивости, а сразу свирепое «Такого не может быть».

Реакция Кремля на тривиальную информацию выглядит не совсем адекватной. Тем более, что можно даже обыграть ее в духе «вот видите, у нас еще есть союзники в мире». Но и понять кремлевских тоже можно: последние лет десять в перевооружение вбухивались какие-то совершенно несусветные деньги, бравурные отчеты про 80 процентов новейшего вооружения в войсках, «Арматы» на параде, ракеты на атомном пару в мультфильмах — а клянчить беспилотники приходится у Ирана, сидящего сорок лет под санкциями. Те самые беспилотники, которые у нас якобы имеются во всех типоразмерах и классах, как докладывал какой-то очередной высокий чиновник лично президенту. Правда, в основном в опытных и единичных экземплярах, но ведь есть же!

Логично, что совершенно не хочется признавать, что деньги выделили, благополучно «освоили», а воевать приходится на складских запасах СССР. Поэтому и свирепость реакции и крайняя нервность в оценках.

Источник: Эль Мюрид


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