 

Новостройки в СВАО подорожали на треть

31.08.2022, 2:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Уже в четырех округах Москвы средняя стоимость кв. м в новостройках класса «комфорт» превышает 300 тыс. рублей.

Самое дорогое жилье предлагается на западе города (329 тыс. рублей за кв. м). Далее следует северо-восток (309 тыс. рублей), северо-запад (306 тыс.) и восток столицы (303 тыс. рублей). В скором времени список пополнится южными районами, где средняя стоимость кв. м сейчас составляет 297 тыс. рублей.

Максимальное годовое подорожание зафиксировано в новостройках в СВАО – сразу на 31%. Северо-восток столицы привлекает покупателей крупными парковыми зонами и развитой инфраструктурой, а для застройщиков здесь еще есть свободные участки.

На 20% выросли средние цены на первичном рынке ЮВАО, на 15% – в ЗАО. На 14% подорожал «квадрат» в новостройках на юге и юго-западе столицы.

Несмотря на сохраняющуюся экономическую нестабильность, столичные новостройки продолжают дорожать, большей частью по инерции. Аналогичная ситуация уже наблюдалась в 2015 году. До конца года ожидается сдержанный рост цен, в рамках инфляции.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03.22 / Сухой шампунь – хорошо, а с текстурирующим спреем – потрясающе: трюк для пышного объема волос без мытья и укладки

04.09.21 / Приложение «Яндекс.Война» набирает популярность, несмотря на сопротивление Минобороны

27.02.22 / Эксперт Леонков: переговоры с Украиной несут риски для России

07.12.21 / Скандалы: Подчищенная биография Катерины Босов

06.01.22 / Специалисты составили антирейтинг автомобилей со скрученным пробегов на рынке России

05.01.22 / На Луне хотят построить бункер на случай апокалипсиса

24.01.22 / Дочь Константина Меладзе не разговаривает с Верой Брежневой

20.03.22 / Для борьбы с “утечкой мозгов” в России введут категорию “член семьи востребованного специалиста”

03.06.22 / На ПМЭФ-2022 могут состояться переговоры об обмене инвесторами между ЛНР и ДНР

28.01.21 / Навальный получил взыскание в СИЗО за сбор материалов для расследования о начальнике «Матроской тишины»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика