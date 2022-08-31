Новостройки в СВАО подорожали на треть

Уже в четырех округах Москвы средняя стоимость кв. м в новостройках класса «комфорт» превышает 300 тыс. рублей.

Самое дорогое жилье предлагается на западе города (329 тыс. рублей за кв. м). Далее следует северо-восток (309 тыс. рублей), северо-запад (306 тыс.) и восток столицы (303 тыс. рублей). В скором времени список пополнится южными районами, где средняя стоимость кв. м сейчас составляет 297 тыс. рублей.

Максимальное годовое подорожание зафиксировано в новостройках в СВАО – сразу на 31%. Северо-восток столицы привлекает покупателей крупными парковыми зонами и развитой инфраструктурой, а для застройщиков здесь еще есть свободные участки.

На 20% выросли средние цены на первичном рынке ЮВАО, на 15% – в ЗАО. На 14% подорожал «квадрат» в новостройках на юге и юго-западе столицы.

Несмотря на сохраняющуюся экономическую нестабильность, столичные новостройки продолжают дорожать, большей частью по инерции. Аналогичная ситуация уже наблюдалась в 2015 году. До конца года ожидается сдержанный рост цен, в рамках инфляции.