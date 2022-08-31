Под Ярославлем бригада медиков скорой разбилась насмерть в аварии с бензовозом

В Ярославской области случилась авария с участием бензовоза. Как сообщает RT, медики скорой помощи погибли при столкновении с бензовозом и легковым автомобилем в деревне Воробино.

Стало известно, что служебная машина медиков врезалась в бензовоз и загорелась. Также, как сообщает телеканал “360”, после аварии произошел розлив топлива с последующим возгоранием, огонь перекинулся на два частных жилых дома. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. МЧС уже взяли ситуацию под контроль, угрозы для людей нет.