 

Под Ярославлем бригада медиков скорой разбилась насмерть в аварии с бензовозом

31.08.2022, 1:20, Разное
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В Ярославской области случилась авария с участием бензовоза. Как сообщает RT, медики скорой помощи погибли при столкновении с бензовозом и легковым автомобилем в деревне Воробино.

Стало известно, что служебная машина медиков врезалась в бензовоз и загорелась. Также, как сообщает телеканал “360”, после аварии произошел розлив топлива с последующим возгоранием, огонь перекинулся на два частных жилых дома. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. МЧС уже взяли ситуацию под контроль, угрозы для людей нет.


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