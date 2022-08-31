 

Победители “Миллиона призов” могут потратить выигранные баллы на досуг и товары для детей

31.08.2022, 1:20, Разное
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В этом году к акции присоединились магазины детских товаров. Победители могут потратить баллы на покупку необходимых товаров для школы, включая одежду и обувь.

Для детей дошкольного возраста можно приобрести развивающие пособия, игрушки, а для малышей – коляски, детское питание и прочее. Также можно потратить баллы на посещение парка развлечений и даже отправиться на самую высокую смотровую площадку столицы.

Партнерами акции “Миллион призов” в 2022 году впервые стали 22 столичных театра. Среди них – “Современник”, Театр кошек Юрия Куклачева, Ленком Марка Захарова, Московский театр юного зрителя и другие известные культурные площадки.

Представлены репертуары для всех возрастов. Учащиеся могут посетить спектакли по школьным произведениям, а дошкольники – кукольные спектакли и постановки по мотивам сказок.

Всего среди участников дистанционного электронного голосования разыграют 600 тысяч призов: 100 автомобилей и сертификаты на три, четыре, пять и 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.

Розыгрыш призов будет идти в течение трех дней – 10, 11 и 12 сентября. Необходимо проголосовать дистанционно в день выборов муниципальных депутатов до 20:00 накануне каждого розыгрыша.

Напомним, что жители столицы с 9 по 11 сентября будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.


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