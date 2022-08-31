 

Nikkei: Япония и США создадут новый центр по разработке микрочипов следующего поколения

31.08.2022, 0:20, Разное
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Совместными усилиями Япония и Соединенные Штаты Америки откроют центр по производству и изучению микрочипов. Уже к 2025 году планируется наладить производство производительных и энергоэффективных полупроводников для вычислительной техники и бытовых приборов.

Принимать участие в создании центра будут Токийский университет, Институт естественных наук и Институт по исследованию чипов. Перспективность мероприятий оправдывает преимуществами использовать 2-нанометровых чипов. Они более эффективные с точки зрения потребления электроэнергии и демонстрируют повышенную скорость вычислений.

Также новый центр японских и американских специалистов позволит сократить влияние кризиса полупроводников на производство приборов и поможет наладить прямые поставки дешевого сырья.


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