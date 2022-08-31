 

В MIT создали искусственные синапсы для имитирующих мозг процессоров

31.08.2022, 0:20, Разное
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Специалисты из Массачусетского технологического института представили свою новую разработку – искусственные электрохимические синапсы, которые помогут развертывать эффективные нейронные сети и создавать процессоры, имитирующие мозг.

Основаны синапсы американских специалистов на программируемых резисторах. Они быстрее и эффективнее, чем традиционные резисторы и элементы энергозависимой памяти, которые применяют для работы нейронных сетей на основе искусственного интеллекта на данный момент.

Исследователи опубликовали результаты своей исследовательской работы в журнале Science. Они уверены в перспективности разработки и дальше будут совершенствовать синапсы.


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