На станции “Сокольники” БКЛ метро завершены испытания эскалатора

Все работы на оставшихся девяти станциях БКЛ планируют завершить до конца 2022 года. Как только это произойдет, самое большое метрокольцо в мире, включающее в себя 31 станцию, можно будет считать замкнутым. БКЛ должна разгрузить действующие ветки столичной подземки, пассажиры смогут строить альтернативные, более короткие маршруты.

На многих еще не открытых станциях БКЛ работы близятся к завершению. Например, продолжается архитектурная отделка, монтаж инженерных систем, обкатка эскалаторов. На станции “Сокольники” испытания 15-метрового эскалатора уже завершились. Машина соединяет платформу с кассовым залом. Два эскалатора в вестибюле №1 еще не обкатаны.

“Завершение испытательных работ на подъемных механизмах станции планируется к концу этого месяца”, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

К слову, на станции будет два подземных вестибюля – под Сокольнической площадью. Через первый вестибюль пассажиры смогут перейти на одноименную станцию Сокольнической линии, построенную в 1935 году, и выйти к Русаковской улице. Через второй вестибюль – пройти к Песочной улице и к парку “Сокольники”.

Андрей Бочкарев также рассказал, что на станции установлено 16 эскалаторов: в первом вестибюле – 10, а во втором – шесть. Об удобстве маломобильных граждан подумали, поэтому для них заработают пять лифтов, два из которых будут вести из кассового зала на платформу.

“К окончанию подходят отделочные работы в технических помещениях, на платформенном участке архитектурная отделка выполнена на 90%”, – добавил заммэра.

Новая станция “Сокольники” – это северо-восточный участок

Большой кольцевой линии, который готов на 95%. В состав участка также входят станции “Рижская” и “Марьина Роща”, а также временно работающие в составе Некрасовской линии станции “Авиамоторная”, “Лефортово” и “Электрозаводская”.

Напомним, в будущем появится еще три линии московского метро: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Также продлятся существующие: Сокольническая, Люблинско-Дмитровская, Солнцевская и Арбатско-Покровская.