 

На станции “Сокольники” БКЛ метро завершены испытания эскалатора

30.08.2022, 23:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Все работы на оставшихся девяти станциях БКЛ планируют завершить до конца 2022 года. Как только это произойдет, самое большое метрокольцо в мире, включающее в себя 31 станцию, можно будет считать замкнутым. БКЛ должна разгрузить действующие ветки столичной подземки, пассажиры смогут строить альтернативные, более короткие маршруты.

На многих еще не открытых станциях БКЛ работы близятся к завершению. Например, продолжается архитектурная отделка, монтаж инженерных систем, обкатка эскалаторов. На станции “Сокольники” испытания 15-метрового эскалатора уже завершились. Машина соединяет платформу с кассовым залом. Два эскалатора в вестибюле №1 еще не обкатаны.

“Завершение испытательных работ на подъемных механизмах станции планируется к концу этого месяца”, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

К слову, на станции будет два подземных вестибюля – под Сокольнической площадью. Через первый вестибюль пассажиры смогут перейти на одноименную станцию Сокольнической линии, построенную в 1935 году, и выйти к Русаковской улице. Через второй вестибюль – пройти к Песочной улице и к парку “Сокольники”.

Андрей Бочкарев также рассказал, что на станции установлено 16 эскалаторов: в первом вестибюле – 10, а во втором – шесть. Об удобстве маломобильных граждан подумали, поэтому для них заработают пять лифтов, два из которых будут вести из кассового зала на платформу.

“К окончанию подходят отделочные работы в технических помещениях, на платформенном участке архитектурная отделка выполнена на 90%”, – добавил заммэра.

Новая станция “Сокольники” – это северо-восточный участок
Большой кольцевой линии, который готов на 95%. В состав участка также входят станции “Рижская” и “Марьина Роща”, а также временно работающие в составе Некрасовской линии станции “Авиамоторная”, “Лефортово” и “Электрозаводская”.

Напомним, в будущем появится еще три линии московского метро: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Также продлятся существующие: Сокольническая, Люблинско-Дмитровская, Солнцевская и Арбатско-Покровская.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05.22 / Мнение: ПОДСЧЕТ УБИТЫХ

11.07.22 / Bloomberg: Цены на газ останутся высокими как минимум в течение двух лет

11.07.22 / Канада доставит турбину для “Северного потока” в Канаду после 14 июля, сообщают СМИ

22.08.22 / Какие квартиры в Москве покупают чаще всего

15.03.22 / Три причины, почему в вашем гардеробе должен быть свитшот

29.04.22 / Мнение: Рамзан Кадыров про «конец шайтанов»

07.06.22 / Западные СМИ начинают признавать успехи России на востоке Украины

18.02.21 / Максим Матвеев, Елизавета Боярская, Николай Дроздов и другие гости вечера GQ

09.03.22 / Мнение: Галя, у нас возврат!

29.05.21 / Средняя зарплата китайских заключённых превысила 1500 долларов в месяц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика