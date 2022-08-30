 

Фролов день: что нельзя делать в праздник 31 августа

30.08.2022, 23:57, Разное
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ИСТОРИЯ

Два брата Фрол и Лавр жили во II веке в городе Илларике. С детства они верили в Бога и почитали христианские традиции. Повзрослев, Фрол и Лавр стали творить чудеса, исцеляя больных. Братья подверглись гонениям и стали раннехристианскими мучениками.

Спустя много лет мощи Лавра и Флора были найдены нетленными, их перевезли в Константинополь. Сразу после этого прекратился мор и падеж скота, который бушевал там.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

В народе этот церковный праздник называют еще Лошадиный праздник, день лошадников, Досевки. В этот день люди бережно относились к лошадям. Святые Фрол и Лавр считают их покровителями. Люди старались причесать, украсить, помыть своих лошадей. Христиане даже приглашали священников, чтобы те освятили животное.

По народным приметам, если в этот церковный праздник конь храпит, жди непогоды. Если лошадь недовольно фыркает, это к дождю.

Если в этот день что-то посеять, ничего уже не вырастет. Если лошадь входит на пригорок – погода в ближайшем будущем изменится.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 31 АВГУСТА 2022 ГОДА

В этот день запрещается перегружать лошадей. Их оставляли в стойле, не давали тяжелой работы и старались получше и побольше покормить.

Нельзя в этот день ссориться с родными и близкими. Не стоит надевать сковывающую тело одежду.


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