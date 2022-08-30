Мнение: Шевчук жив!

Подарок Шевчуку от “Тараканов”

Совершенно, я считаю, поразительный “документ эпохи”! Вот, нашел заявление (!) панк-группы (!!) “Тараканы”, в адрес Юрия Шевчука и, так сказать, всех людей доброй воли:

“В 2002 году нами была сочинена песня «Русский рок» (mp3). В её припеве мы использовали фамилию человека, который олицетворял собственно сам феномен «русского рока» — музыки, по нашему мнению, довольно унылой.

Многие помнят эту строчку:

«Что с тобой сделал русский рок, друг?

Такой молодой, а уже Шевчук!»

На протяжении почти 8 лет шутка казалась нам смешной. Она и сейчас звучит неплохо. Однако, больше мы не считаем себя вправе (пусть даже в нейтрально-юмористическом ключе), использовать имя человека, который своей публичной гражданской и политической позицией проявляет редкую в наши дни принципиальность, человеколюбие и адекватность.

Это имя и так известно всем людям доброй воли, населяющим эту страну. Спасибо вам, Юрий Юлианович, за этот припев! Извините, если вам было неприятно”.

Политически правильные панки уже и нашли, как исправить свою ужасную ошибку:

“Мы сочинили новый припев, который впервые опробовали на публике на недавнем концерте в Карелии. Каждый из вас, уже сейчас, может ознакомиться с ним и выучить его, посмотрев обучающий ролик.

А вот и собственно текст:

«Что с тобой сделал русский рок, друг?

Такой молодой, а надутый как индюк!”

http://tarakany.ru/

С одной стороны, конечно, умилительно; с другой – до такой степени идейные и политически грамотные панки как-то пугают… (2010)

12 лет назад написал этот пост. Шевчук все еще в строю, про “Тараканов” все забыли.