Ответ Карпович – Личное мнение

В отличие от загрустившей лицом мученицы Агаты, иссохшая мадам Карпович на время свадьбы Прилучного просто пропала из соцсетей.

Два дня, что ли, не было? Или больше.



Фото: Соцсети

«Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой», — выдал Прилучный.

И Карпович пришлось ответить.

«Будьте мягкими. Не позволяйте миру сделать вас жесткими. Не позволяйте боли заставить вас ненавидеть», — процитировала Мирославу Комсомольская правда.

Ну, конечно, больно! И то, что жених с другой сочетался, и то, что потом отрёкся. Спасибо, сказал, мадам Карпович. Никогда не говорили, что мы — парень с девушкой.

И хотя Прилучного тут понять можно, боль Карпович тоже всем очевидна.

По большому счёту, тут ничего и не остаётся, кроме как утереться. Больно, но ненависть только усугубит проблему. Да и кого же тут ненавидеть — себя, что ли? За то, что позволила так обойтись с собой.

Ведь все мы понимаем, что с нами поступают только так, как мы сами это позволили?

Расскажите о самом неприятном сливе, который произошёл с вами, или как вы сами кого-то так слили. И как выбрались из этого?

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