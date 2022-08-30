 

Цены на газ в Европе упали ниже 2700 долларов за 1 тыс. кубометров

30.08.2022, 23:25, Новости дня
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Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов во вторник снизились на 6,5%, почти до 2635 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 2864,4 доллара за 1 тыс. кубометров (+1,7%). Минимум торгов составил 2536,9 доллара (-10%), а максимум – 2933,6 доллара (+4,2%). К закрытию цены снизились на 6,5%, до 2634,2 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня – 2815,9 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник Газпром приостановил поставки газа французской компании Engie.

Накануне биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом на прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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