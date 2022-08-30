Общество: ВСУ под Херсоном поставили рекорд по потерям

Украина за сутки потеряла более 1200 человек под Херсоном. До этого момента самым крупным разгромом Киева был Иловайский котел 2014 года, но даже там число убитых военных было меньше. Каков был тактический план ВСУ под Херсоном, принимали ли в его разработке участие натовские военные и почему эта операция украинских войск обернулась самым крупным военным поражением Киева?

Во вторник Минобороны России обнародовало подробные данные по потерям ВСУ во время провальной попытки украинских войск развить контрнаступление на херсонском и других направлениях. Противник понес масштабные потери – за последние сутки уничтожено 48 украинских танков, 46 БМП и более 1200 военнослужащих. Таким образом, этот встречный бой стал крупнейшим поражением ВСУ за полгода специальной военной операции.

Потери ВСУ в ходе провала августовского наступления сопоставимы с теми, что Украина понесла при прорыве из Иловайского котла в Донбассе в те же самые дни восемь лет назад, отметил в своем Telegram-канале военный обозреватель Юрий Подоляка. «Случайно ли, но авантюрное «наступление» на Херсонщине Зеленский начал в День памяти защитников Украины, который был приурочен именно к Иловайским событиям, – отмечает Подоляка. – Это, видимо, чтоб дни памяти не множить – в один день поминать и иловайских загиблых (погибших – прим. ВЗГЛЯД), и херсонских».

Напомним, в середине августа 2014 года наступление ВСУ, Нацгвардии и иррегулярных нацбатов «Азов» и «Днепр-1» в Донецкой области с попыткой выйти на границу РФ было остановлено ополчением ДНР во главе с Александром Захарченко, Михаилом Толстых (Гиви), Арсеном Павловым (Моторолой) и Александром Ходаковским. К 26 августа 2014-го украинские войска попали в котел в районе города Иловайска, при попытке прорыва из которого ВСУ и нацбаты понесли крайне серьезные потери.

В официальных отчетах украинского Минобороны фигурировали 366 погибших, однако следственная комиссия, созданная тогда Верховной радой, пришла к выводу о том, что армия потеряла убитыми свыше тысячи человек. Глава комиссии, депутат тогдашнего созыва Рады от «Батькивщины» Андрей Сенченко в интервью «ЛигаБизнесинформ» назвал иловайский разгром «самым жестоким поражением украинских сил». Еще раз напомним – по сведениям Минобороны России, в ходе провала нынешней херсонской операции украинская армия потеряла убитыми сопоставимое число – свыше 1200 человек.

«ВСУ понесли самые крупные одномоментные потери за последние месяцы», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он, впрочем, увязывает решение Зеленского начать контрнаступление не с Днем памяти защитников Украины, а с проходящим в Брюсселе саммитом Евросоюза на уровне глав военных ведомств и МИД. «В том числе там обсуждается вопрос о дальнейшей помощи Украине со стороны ЕС. Именно к этому заседанию Зеленский потребовал провести контрнаступление, рассчитывая на военный успех», – полагает Коротченко.

«Однако наступление обернулось бессмысленной гибелью и дальнейшим обострением между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, поэтому Киев оказался у разбитого корыта», – добавляет собеседник. Напомним, высказывается мнение, что генерал Залужный заранее предупреждал политическое руководство Украины – попытка контрнаступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении закончится неудачей. «Это была совершенно бессмысленная бойня, фактически украинских военнослужащих использовали как пушечное мясо. И их жизни на совести Зеленского», – подчеркнул Коротченко.

«Такое огромное для ВСУ количество жертв говорит о том, что тактика военно-политического руководства Украины и ВСУ не поменялась со времен иловайского котла.

Как тогда Петр Порошенко, так и сейчас Зеленский погнал своих бойцов на убой – ради создания красивой картинки о «контрнаступлении», о «борьбе Украины на передовой всей Европы против "орды орков"».

Вероятно, цифры потерь и видеозаписи боевых действий потом представят руководству стран Запада, чтобы выторговать новые поставки оружия и деньги», – полагает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

Еще одной целью Зеленского, судя по всему, было желание реабилитироваться за недавние поражения ВСУ на других участках фронта, считает эксперт. «Такую победу широко разнесли бы по всему украинскому и западному медиа-пространству. Но победа была для него, вероятно, запасным вариантом – поражение ничуть не хуже. Теперь, по его замыслу, Запад ужаснется количеству жертв среди украинских солдат, и тогда активная помощь Киеву возобновится», – добавил собеседник.

Рассчитанное на пиар-эффект наступление украинских войск на юге было подготовлено с размахом, признают эксперты. Впервые за пять месяцев на николаевско-херсонском участке была попытка полноценного наступления противника, рассказал военкор Роман Сапоньков, находящийся в зоне спецоперации. «ВСУ применили достаточно большие средства. На каждом из трех участков было введено до 20 танков и до двух батальонов пехоты», – сообщил собеседник.

Отметим, что ровно такое же количество танков – двадцать единиц – было придано соединению ВСУ, которое безуспешно пыталось прорвать фронт в Донбассе, у села Кодема близ города Бахмут (ДНР). «В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешно отбита, было уничтожено 20 танков и 30 боевиков», – сообщил во вторник замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Также, судя по описанию, в обоих случаях – при наступлении на Херсон и в боях под селом Кодемы – ВСУ применяли отвлекающие удары.

«Это один из видов тактики батальонных тактических групп, которые готовились для прорыва линии боевого соприкосновения», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков. Привлекаемые танки и БТР выполняют роль огневой поддержки, и в случае удачного стечения обстоятельств могут выступать как техника прорыва при небольшой поддержке РСЗО.

В действиях ВСУ – налицо западные стандарты ведения боя, полагает Леонков. «Этой тактике ВСУ обучили западные инструкторы, в этом нет сомнений. Если бы они действовали по советской модели, то привлекали бы значительно больше сил бронетехники – примерно по 40 единиц на один батальон», – указал эксперт.

Как отмечало издание «Военно-промышленный курьер», с 2015 года на Яворовском полигоне в Львовской области военнослужащие ВСУ и Нацгвардии готовились по американской программе JMTG-U. Программа подготовки включала в себя в том числе, технику ведения тактического боя и штабную работу. По данным из открытых источников, с того же 2015 года действовали британская тренировочная миссия ORBITAL и канадско-датской тренировочная программа UNIFER, оба натовских курса прошли примерно по 20 тысяч украинских военных.

Впрочем, Перенджиев, в отличие от Леонкова, видит в стандартных методах прорыва, которые продемонстрировали ВСУ, не результат натовских уроков, а наследие даже не советской, а дореволюционной военной школы. «В определенном смысле ВСУ используют тактику, похожую на Брусиловский прорыв – наступательную операцию 1916 года. Наносят отвлекающие удары, а затем удар по основному направлению», – указал эксперт.

«Ничего выдающегося в этих попытках ВСУ я не вижу, все по западным лекалам. Примерно месяц назад в Сеть утек украинский план наступления, он фактически полностью повторяет то, что сейчас делается», – в свою очередь указал военный эксперт Владислав Шурыгин. То, что на ВСУ попытались ударить в нескольких местах одновременно (по трем основным направлениям на херсонском театре боевых действий, плюс попытка прорыва в районе донбасского Бахмута) объясняется довольно просто, отметил собеседник. «Была цель – максимально связать нас боем и, если появится возможность, продавить, прорваться куда-нибудь, а дальше попытаться сманеврировать силами и бросить на это направление дополнительные резервы», – заметил эксперт.

Шурыгин уверен, что «ВСУ рассчитывали на попытку закрепиться с помощью броска, чтобы продемонстрировать хоть какую-то успешность, продвижение, которое дальше в Сети будет превращено в великую победу».

Нет ничего сложного в том, чтобы провести разведку боем, отвлечь противника ударом на другое направление и потом пытаться прорваться на главном, в свою очередь указал доктор военных наук Константин Сивков. «Другое дело, что для всего этого нужно обеспечить скрытность действий своих сил и их развертывания. Но у ВСУ таких возможностей у них нет, также, как и нет господства в воздухе, – отметил эксперт. – Кроме того, подавляющее огневое превосходство у российской армии. В этих условия подобные мероприятия становятся малоэффективны. Поэтому попытка наступления украинских войск сопровождается большими потерями и не приносит желаемого успеха».

Огромные потери ВСУ, о которых во вторник сообщило Минобороны, вполне объяснимы, в свою очередь отметил Шурыгин. Эксперт пояснил: «Идти в наступление по пустынной местности, практически по степи, не имея полного превосходства в силе и не подавив заранее всю нашу систему артиллерийской поддержки и наших систем боевого управления – это значит обрекать себя на огромные потери».

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