 

Умер Михаил Горбачев

30.08.2022, 23:25, Новости дня
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Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев, сообщили в ЦКБ.

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», – приводит слова источника в ЦКБ РИА «Новости».

Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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