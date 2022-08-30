Умер Михаил Горбачев
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Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев, сообщили в ЦКБ.
«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», – приводит слова источника в ЦКБ РИА «Новости».
Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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