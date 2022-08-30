Умер Михаил Горбачев

Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев, сообщили в ЦКБ.

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», – приводит слова источника в ЦКБ РИА «Новости».

Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.

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