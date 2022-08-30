 

SVT – Швеция выделит новый пакет помощи Украине на $100 млн

30.08.2022, 23:05, Разное
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Швеция выделит Украине новый пакет помощи в размере 1 миллиардов крон (почти $100 млн), половина из которых пойдёт на военную поддержку, пишет SVT. Об этом сказала премьер-министр Магдалена Андерссон в понедельник на совместной конференцией с Дмитрием Кулебой. Будущую страну — председателя Совета Евросоюза глава украинского МИД просит не только о военной поддержке, но и о содействии в вопросе вступления Украины в члены ЕС.


AP

Правительство Швеции отправит Украине новый пакет помощи в размере 1 миллиардов крон (примерно $100 млн). Об этом сообщила премьер-министр страны Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который в понедельник находился с визитом в Стокгольме, пишет SVT.

Она подчеркнула, что Швеция продолжит поддерживать Украину и будет оставаться её «близким другом и сторонником». «Половина пакета включает в себя военную поддержку, а другая половина пойдёт на восстановление страны», — сказала Андерссон.

В то же время Кулеба отметил, что для спасения жизней Украине нужно больше оружия. Он выразил надежду на то, что Швеция поможет Украине стать членом ЕС после того, как с нового года страна возглавит Совет Евросоюза. «У нас есть определённые ожидания от председательства Швеции», — заявил он и добавил, что также надеется на дальнейшие санкции против РФ и постоянную военную поддержку Украины, пишет SVT.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде также присутствовала на пресс-конференции и подтвердила, что Швеция будет продолжать стоять на стороне Украины и «готова оказывать долгосрочную поддержку», пишет SVT.


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