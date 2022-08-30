Мнение: Рост экспорта золота в Китай, алмазы за рупии и как набрать клиентскую базу

1. Западные страны запретили импорт золота и прочих драгметаллов из России, однако это, разумеется, не привело к остановке нашего экспорта. Китай в июле значительно нарастил закупки российского золота и палладия (ссылка):



…Федеральная таможенная служба России пока не публикует открытые данные о торговле, но их публикует аналогичная служба Китая. Если в июне 2022 КНР закупила золота на чуть менее $15 миллионов, то в июле объем увеличился аж до $108,8 млн — это почти в 9 раз больше. В январе закупки были на уровне $2,3 млн (источник). США и страны G7 как раз ввели запрет на покупку в конце июня… <…>

По палладию наблюдается также серьезный рост — с $3,1 млн в январе до $146,7 млн в июле.

Китай наращивает как и собственную добычу, так и импорт, ведь ценные металлы важны для его промышленности. Расширяются и объемы использования золота в технологическом секторе — его применяют в промышленности: от производства смартфонов до телескопов. КНР как раз нарастила импорт необработанного или частично обработанного металла — для последующего применения в промышленности и в ювелирном деле. Но большая часть золота все же используется как ценный финансовый инструмент для накопления золотовалютных резервов.

Общие объёмы торговли драгметаллами с Китаем пока что остаются небольшими, но раньше-то они вообще были мизерными. Поэтому здесь важна сама тенденция, что российские золотодобывающие компании наконец-то стали продавать золото не в Лондон и не российскому Центробанку, а начали налаживать связи с другими крупными клиентами.

2. Экспорт алмазов из России почти полностью восстановился, вопреки западным санкциям. Более того, произошла дедолларизация этого экспорта. Кримсональтер цитирует агентство Блумберг (ссылка):



“Паника, охватившая алмазный мир в этом году, начинает ослабевать, поскольку находящийся под санкциями российский горнодобывающий гигант ПАО «Алроса» незаметно восстановил экспорт почти до “до-СВО-шного” уровня.

На долю АЛРОСА приходится около трети мировых поставок алмазного сырья, и отрасль [с оборотом в] ~80 миллиардов долларов погрузилась в смятение, поскольку огранщики и трейдеры искали способы продолжать покупать в России, в то время как их банки не могли или не хотели финансировать платежи.[…]

Большая часть российских камней направляется производителям в Индию — крупнейший из нескольких отраслевых центров, где сотни преимущественно семейных предприятий обрабатывают и полируют необработанные камни в изделия, готовые к использованию в серьгах и помолвочных кольцах. АЛРОСА продаёт алмазы покупателям в Индии и Европе, в основном за рупии, говорят источники.”

3. По многочисленным просьбам радиослушателей, я рассказываю в Школе Капитализма, как набрать клиентскую базу для бизнеса. Цитирую из начала поста (ссылка:

Наёмному работнику хорошо — у него есть работа. Выдал вам начальник задание, вы его и выполняете. Если задания нет, то это скорее проблема начальника, чем ваша. То есть и ваша тоже, ибо платить деньги за безделье мало кто готов, но всё же в первую очередь начальника.



Быть наёмным работником при капитализме абсолютно нормально. Однако многие всё же приходят в итоге или к самозанятости, или к собственному бизнесу — в том числе и ради денег. Рынок труда так устроен, что мелкий бизнесмен зарабатывает примерно столько же, сколько важный начальник в корпорации. При этом стать мелким бизнесменом довольно просто, было бы желание, а вот пробиться в важные начальники, не имея хорошего блата — задача весьма нетривиальная, требующая не только упорства, но и способностей, и везения.



Так вот, когда новоиспечённый бизнесмен прощается с «дядей», перед ним далеко не всегда выстраивается очередь из клиентов, держащих пачки денег в руках. Казалось бы — покупаете материалы по 1000 рублей, делаете ухокруты, продаёте ухокруты по 3000 рублей, можно жить. Но нет: как сказал мне однажды матёрый промышленник, любое производство надо начинать с надёжного сбыта. Если вы не знаете заранее, кто купит ваш продукт, лучше вообще не начинать. Типичный паровозик, который не смог — это наивный бизнесмен, который надеялся продавать товара на 3 миллиона рублей в месяц, но реально смог продать товара только на 100 тысяч рублей.