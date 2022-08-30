 

Nature: смертность от космического мусора приблизится к 10% через 10 лет

30.08.2022, 22:55, Разное
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В журнале Nature Astronomy специалисты представили подробную статистику с учетом вероятности погибнуть от падения космического мусора. Риск возрастет до 10% к 2032 году, о чем говорит количество хлама, который появляется на орбите в результате запуска ракет и спутников.

По последним данным, к 2032 году в год один человек будет погибать от космического мусора, упавшего на поверхность Земли. Это кажется фантастикой, но уже есть случаи падений обломков пюракет и спутников, но никто не пострадал.

В будущем количество мусора увеличится настолько, что производить запуск космических кораблей будет все проблематичнее, а падать обломки будут в различные места, отличные от районов запуска. Особенно опасен такой мусор для жителей Индии, Нигерии, Бангладеш и Индонезии.


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