 

Астрономы установили происхождение пульсаров Black Widow

30.08.2022, 22:55, Разное
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Ученые из Китая рассказали о результатах своих исследований в журнале Science. Им удалось с помощью сверхновых уникальных рентгеновских систем определить происхождение таинственных радиопульсаров Black Widow, которые анализируют не первый год.

Радиопульсары Black Widow представляют собой старые источники радиоволн, которые вращаются со скоростью менее 30 метров в секунду. Их звезды-экомпаньоны быстро теряют свою массу из-за воздействия излучения.

Не так давно специалисты уже доказывали, что пульсары Black Widow относятся к промежуточномк типу между рентгеновскими и изолированными миллисекундными нейтронными звездами. Новое исследование отнесло пульсары Black Widow ко второму типу, так как они являются прародителями изолированных миллисекундных пульсаров.


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